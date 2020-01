Ausencia de fútbol

Lunes 27 de enero de 2020

En el cierre de la fecha 17 de la Superliga, Boca e Independiente no aprovecharon sus momentos y tan sólo empataron 0-0 en la Bombonera.El resultado le impidió al Xeneize acercarse a River, que es el único líder del torneo, mientras que el Rojo aún no ganó desde la llegada de Lucas Pusineri como entrenador.El partido se disputaba en un marco especial: no sólo se trataba del debut oficial de Miguel Ángel Russo en su segundo ciclo en el club, sino que también era el primer partido de las nuevas autoridades de la institución, con Jorge Amor Ameal como presidente y Juan Román Riquelme como uno de los vices.Boca comenzó el encuentro con mayor iniciativa, intentando llegar por los extremos para generar peligro en el área custodiada por Martín Campaña. Sin embargo, sobre los 21 minutos llegó la acción que cambió radicalmente el trámite del partido: Carlos Izquierdoz se fue expulsado y el Xeneize quedó con diez hombres en cancha.Esa sensible baja obligó a Russo a hacer un cambio prematuro: Junior Alonso entró para reforzar la última línea y el que dejó el campo fue el juvenil Agustín Obando.A partir de ese momento, Independiente se fue con todo en busca de la ventaja. Marcos Díaz -titular en lugar del lesionado Esteban Andrada- fue el gran sostén de Boca en el encuentro a partir de la expulsión de Izquierdoz.En el complemento las acciones se equilibraron y ambos pudieron encontrar el gol: Carlos Tevez apareció con un remate de afuera del área que rozó Campaña para mandar al córner y el Rojo respondió con otros intento de Pérez que salió cerca.Faltando 15 para el final, una imprudencia de Pablo Pérez dejó a Independiente con diez. El mediocampista tuvo una durísima entrada contra Jorman Campuzano y vio la roja.Con el empate Boca no pudo acercarse a River, que es el único líder de la Superliga. El Xeneize quedó como escolta, con 30 puntos, tres menos que el Millo (33). El Rojo lleva cinco fechas sin triunfos y está lejos de la pelea por el título.