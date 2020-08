Aún quedan lugares para visitar Cataratas este domingo - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 08:30hs.





Debido a que aún quedan lugares, es por ello desde la Institución han extendido el horario de para solicitar turnos hasta el hoy al medio día. Cabe destacar que aquellos que no estén en la lista de personas inscriptas no podrán ingresar ya que no tendrán cobertura del seguro que se contrata para cada visitante.





La visita a Cataratas no tiene costo para los misioneros en esta primera etapa, el horario de apertura es de 8 a 16, pero solo pueden ingresar hasta las 12.





Cabe destacar que tanto los residentes misioneros o de Iguazú que quieran reservar sus lugares para el próximo fin de semana, sábado 29 y domingo 30 de agosto, deben enviar mensaje a partir del miércoles 26 de agosto. El cupo se mantiene en 200 residentes de Puerto Iguazú y 300 destinados a visitantes de otras localidades de la provincia.





Para ello, los interesados deberán enviar un mensaje a través de WhatsApp al 3757531232 y esperar confirmación. Por su parte, los residentes de Iguazú continuarán utilizando un número de WhatsApp exclusivo, que es el 3757531259

Desde el pasado jueves se habilitó el número de Whatsapp para que los residentes misioneros solicitaran el turno para las caminatas recreativas dentro del Parque Nacional Iguazú, los cupos para hoy, sábado, están completos. No obstante aun quedan lugares para visitar el día domingo.