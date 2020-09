Aún no hay protocolo establecido para apertura de frontera con Paraguay - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 12:35hs.





Blas Arzamendia, titular de Migraciones del departamento Itapúa del país vecino, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva llevando tranquilidad a la ciudadanía, "es un decreto con el cual se autoriza un plan piloto para los llamados vuelos burbujas para Asunción-Montevideo y Montevideo-Asunción y eso es lo que hay que aclarar a la ciudadanía que no es que se habilita el paso en la frontera"

En la jornada de este miércoles el Poder Ejecutivo de Paraguay emitió un decreto 4025 en el cual habilita parcialmente a puestos de control migratorio lo que generó una confusión de que esta medida sea para la apertura del puente San Roque González que une Encarnación-Posadas."A partir de hoy seguramente los gobiernos con los que tenemos frontera van a ir bajando las líneas para de aquí a un tiempo se empiece a hacer este mismo trabajo como ocurrirá en la frontera Encarnación-Posadas, siempre con un protocolo de seguridad-salud y migratorio que llevará su tiempo de estudio", aclaró.El funcionario remarcó que estos vuelos burbujas comenzarán la próxima semana en un plan piloto, "el decreto contempla los 13 pasos fronterizos en los que está incluido el paso Posadas-Encarnación para transporte de cargas y paso de repatriados y lo que se suma ahora es este nuevo plan piloto pero la autorización de reapertura está en nivel nacional y no es una decisión local de Encarnación""Todo pasa por cancillería y seguramente hablarán con autoridades competentes para sacar un protocolo para la reapertura pero en síntesis no hay ni siquiera uno en borrador, no hay un paso y siguen las medidas vigentes. Además que si se abre la frontera deberá ser un acuerdo entre los dos países por el que se estudiará el contexto epidemiológico en el que se encuentre", finalizó.