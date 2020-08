Aumentó la demanda en restaurantes y toman reservas para asegurar cupo - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020 | 06:00hs.

“Notamos que en general la gente más joven de unos 20 años sale más temprano, a la tarde, por ejemplo. La gente más grande sigue llegando en los horarios más tradicionales”, acotó Pazoz.





Entre la recuperación y readaptación EEl empresario gastronómico Martín Oria, vicepresidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), consideró que con la recuperación de la actividad gastronómica en Posadas se observan también nuevas prácticas. “Hay mucha gente que está saliendo antes a tomar una cerveza o compartir algo con amigos, sobre todo después del mediodía en la zona de la Costanera. Hubo un reacomodamiento de horarios en varios negocios. Y también es evidente que muchos negocios que trabajaron con delivery les fue muy bien”, comentó. Reconoció por otra parte que “estos últimos días de calor ayudaron a que la gente salga. En general el clima estuvo ayudando, no hubo mucha lluvia ni varios días de intenso frío. También ayuda que en general con la apertura del turismo interno, hubo más gente que se movió para pasear y también activó la gastronomía en varios puntos de la provincia”. Oria apuntó que en general “a los restaurantes tradicionales les está yendo bien porque tienen su público y son referencia para salir. Hay negocios chicos que están tratando de adaptarse a los horarios y después hay negocios que les está costando mucho porque por ejemplo estaban muy enfocados en trabajar de madrugada”.

Reuniones al aire libre: cada municipio deberá definir

El gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad confirmó ayer que se permitirán en Misiones las reuniones al aire libre, aunque aún no se definió la cantidad de personas que se podrán reunir.



“Vamos a aplicar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y en los próximos días vamos a definir bien la cantidad de personas y poner más claro lo de la reuniones”, explicó el mandatario provincial en diálogo con El Territorio.



La decisión se comunicó luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el viernes la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 20 de septiembre. Allí comunicó la habilitación de las reuniones al aire libre en todo el país, con un máximo de hasta diez integrantes.



Sin embargo, cada provincia tiene la autonomía de definir sobre la cantidad de personas que se pueden reunir, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región ante los casos de coronavirus.



Según aseguraron fuentes consultadas por este matutino, los intendentes misioneros dieron el visto bueno para incorporar las reuniones al aire libre en sus respectivas comunas, aunque esperarán más precisiones para determinar la cantidad permitida.



“Esta semana vamos a definir el tema de las reuniones y poner más claro este tema”, manifestó el gobernador Herrera Ahuad.



En la tierra colorada se permiten las reuniones familiares, los sábados y domingos, de 9 a 18 y con un máximo de cinco integrantes.





Por estos días, los locales gastronómicos lucieron con más público que salió a almorzar o cenar. En el sector de la avenida Costanera hasta se vieron extensas filas de personas esperando que se desocupen mesas.Desde el sector empresarial explicaron que en las últimas semanas aumentó la demanda y manifestaron que en varios casos están trabajando con reservas para organizar la cantidad de gente que pueden atender, dentro de lo establecido en el protocolo sanitario de la atención presencial para el rubro. En este caso, indicaron que los espacios al aire libre son los más buscados y se permiten mesas de hasta cinco personas, como se estipula actualmente.“Ahora la verdad que se estabilizó la concurrencia de gente, estamos viendo parámetros casi como los que teníamos antes de la pandemia. En el caso de nuestro local de cafetería, los días de frío ayudaron al consumo. Y con el calor esperamos más gente en el restaurante de la Costanera porque la fecha ya es coincidente con la acreditación de la mayoría de los sueldos”, comentó Maximiliano Pazoz, de Amarú restobar, en diálogo con El Territorio.En cuanto a la cantidad límite que se atienden por mesa explicó que “ estamos usando la modalidad de dividir grupos. Tenemos mesas de hasta cinco personas y ofrecemos que las personas que superen el límite se sienten en otra mesa cercana. Igualmente, la mayor cantidad de comensales se suelen ubicar en una mesa”, adecuándose al protocolo.Diferenció que en la actualidad “más gente nos pide reservar, nos llama por teléfono dejando sus datos o a través de las redes sociales. Le respetamos hasta 15 minutos el horario que haya reservado antes de las 21”.Agregó, por otro lado, en la circulación por el salón del restaurante, que piden a los clientes que usen el barbijo. Y está más presente la oferta de alcohol en gel para sanitizar las manos.Desde Bocatto Costanera también coincidieron en que el público está más movilizado por el clima para encontrarse en un restaurante al aire libre, dadas las temperaturas templadas que se registraron en la última semana.“Ahora con el calor está llegando más gente. Podemos armar mesa de hasta cinco personas y en el caso de superar este límite, le ofrecemos otra mesa cercana, pero con más distanciamiento”, comentó Carolina Acosta, encargada del local.Respecto del número de reservas dijo que “en general no hace falta, nuestro local es grande y habilitamos también la terraza. Le sugerimos sí a la gente que venga un poco más temprano por la demanda que hay”.Agregó: “Nos preguntan cuando son más de cinco y les explicamos que deben estar en mesas separadas. También consultan mucho si se puede estar en el local con chicos y en ese sentido no hay problema, porque no hay ninguna prohibición sobre las edades. Sí cuidamos mucho el número de personas por mesa y el distanciamiento debido”.Desde otros locales se apuntó que con los días cálidos tuvieron que sacar más mesas al aire libre. Y hasta se pensó en ampliar lugares, con mesas y sombrillas para poder ofrecer más lugares disponibles.Desde los locales gastronómicos relevaron que a pesar de los horarios limitados mucha gente, en general mayor de 30 años, sigue llegando en horario cercano a las 22. Y es cuando se produce el mayor pico de público a dos horas del cierre, ya que los viernes, sábados y domingos se atiende presencialmente hasta la medianoche.Ahora, con la última decisión del municipio a través del decreto 1088/20, se determinó el horario permanente para bares, restaurantes y heladerías de 8.30 a 00 los fines de semana, mientras que de lunes a jueves, podrán atender desde las 8.30 hasta las 22.