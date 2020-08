Aumentó la cantidad de pesos de ahorristas en plazos fijos

Sábado 15 de agosto de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

En los últimos meses, los plazos fijos en pesos se tornaron una inversión atractiva tanto para el sector privado como particulares, cuyos depósitos superaron en los primeros días de agosto los 2 billones de pesos. La cifra representó un incremento del 40% en los últimos cuatro meses, lapso marcado por el aislamiento social preventivo y obligatorio en el país.Los datos surgen del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al ubicar el interés en el 33,06%, para garantizar rendimientos mínimos a los ahorristas, con depósitos de hasta un millón de pesos.Según los últimos datos disponibles, los plazos fijos tradicionales constituyeron un movimiento de 1.974.178 millones de pesos, mientras que los ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), contabilizaron 36.230 millones de pesos. En ambos casos, representaron una suma de 2.010.408 millones de pesos en depósitos en diferentes unidades de tiempo, que tienen como mínimo 30 días.En el caso de Misiones, desde el Banco Credicoop aseguran que hay un gran número de ahorristas que apuntan a la constitución de plazos fijos, al ser una inversión tradicional, cuyo porcentaje de interés es mayor a la inflación, tanto mensual como proyectada.Asimismo, precisaron que el crecimiento en los depósitos a plazo fijo empezó a mediados de abril, cuando se determinó que los bancos debían pagar a los depositantes una tasa mínima en porción a la tasa política monetaria de las Letras de Liquidez (Leliq), que actualmente es del 38%.Sobre este punto, Joaquín González, gerente del Banco Credicoop en Misiones, explicó a El Territorio que la mayor demanda de plazos fijos “no es únicamente por el cepo en la compra de dólares, sino porque la tasa de interés del 33,06 por ciento es muy atractiva, al ser una alternativa para que gente genere dinero y haga una inversión”.Precisó que si bien hay múltiples opciones para invertir, como los fondos de inversión, compra de bonos y acciones, los plazos fijos son los más convencionales.“El plazo fijo es una opción muy importante, ya que el porcentaje es mayor que la inflación proyectada, sin tener en cuenta la variación interanual, que ya es un número viejo. Asimismo, otorga previsibilidad y es una buena aspiración. En julio, la inflación se ubicó al 2 por ciento, y multiplicado por doce, da como resultado un alza de precios del 24 por ciento, nueve puntos por debajo de la actual tasa de interés”, planteó. En ese sentido, consideró que el inversor es más conservador y que el plazo fijo es la opción más recurrente por parte del inversionista misionero.“Hay diferentes perfiles de inversionistas, y uno de los que caracteriza al misionero es de ser conservador, que espera a que la economía se reactive, por lo que espera el tiempo prudencial para hacer un mayor movimiento y, en el mientras tanto, mantiene su capital activo con el plazo fijo”, detalló. Al tiempo que agregó que otra tendencia que se está consolidando en la tierra colorada y el país son los plazos fijos UVA, precancelable a 90 días.“El plazo fijo dio mucha rentabilidad en todo este tiempo, de incertidumbre por la pandemia y más teniendo en cuenta los saltos cambiarios que hubo. A todo este contexto se agrega que el Banco Central hizo licitaciones en peso a mediano plazo, y esa decisión generó previsibilidad para los próximos tres o cuatro años, en los que habrá una fuerte apuesta al peso. Es más que interesante porque es a 30 días, y aquel que cobra los sueldos, jubilaciones o no tiene necesidad de volcar los saldos inmediatamente, tiene que hacer un plazo fijo, que permite mantener el dinero vigente”, indicó.En tanto Christian Buteler, analista financiero, aseveró a Télam que “es lógico que haya aumento de los depósitos en un contexto de alta emisión monetaria. Los pesos tienen que ir a algún lado, y como no pueden ir al dólar por el cepo ni a gastos con tarjeta en el exterior porque no se pueden ir al dólar por el cepo ni a gastos con tarjeta en el exterior porque no se puede viajar, terminan en un plazo fijo o en un fondo de inversión común”.“Que se le dé un rendimiento positivo al ahorrista en pesos es una buena medida, pero en este contexto de incertidumbre, la tasa no es lo más importante. Es el cepo, en realidad, el que fuerza a buscar alternativas para colocar el excedente”, agregó finalmente el analista.