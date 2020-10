Aumentan las temperaturas y no habrá lluvias durante esta semana - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

Por Marcelo Kusik Pronosticador, Dirección de Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

La sequía se agudiza aún más, se espera una semana sin lluvias con aumento de la nubosidad para la segunda mitad y hacia el fin de semana las temperaturas irán en descenso.Un frente frío que ingresó ayer a la provincia asociado a un sistema de alta presión mantendrá un tiempo templado por la mañana y cálido por las tardes acorde a esta época del año con máximas que no superarán los 35º. El sistema de alta presión quedará nuevamente estacionario, manteniendo el cielo despejado o con pocas nubes hasta el miércoles para luego ir aumentando , las mínimas para hoy aún frescas y a partir de mañana se incrementarán a cálidas.La sequía que ya lleva más de 90 días con escasas o nulas precipitaciones esto hace que la humedad del suelo descienda a niveles críticos. El panorama no es nada alentador para las siguientes semanas debido a que no habrá probabilidad de que ingrese inestabilidad a nuestra provincia. Uno de los sectores más castigados hasta el momento es el tabaco, que en la zona norte ya reportan pérdidas importantes debido a la falta de lluvias.El fenómeno de La Niña que veníamos adelantando ya hace un tiempo está azotando toda la región, según los modelos de predicciones este fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad entre noviembre y diciembre, meses clave para el sector agrícola-ganadero. Las perspectivas de lluvias entre esos meses sumaria entre 60 y 100 milímetros, muy por debajo de los valores normales, dando continuidad a la sequía.Si sumamos estos últimos dos meses con el tiempo que venimos sin precipitaciones alcanzaríamos un total de 180 días y el impacto será muy grave en las napas de agua y de los ríos, arroyos y pozos, perjudicando así el consumo tanto de la población como el uso en el agro y la ganadería, esto implicaría una fuerte demanda del líquido vital debido a su escasez. Estamos hablando de una Niña con una intensidad pocas veces vista y con probabilidad de que se extienda hasta los primeros meses del año próximo.Hoy: cielo parcialmente nublado, descenso de la humedad, vientos leves del sudoeste. Las temperaturas mínimas en 15 y 20º, las temperaturas máximas en 24 y 32º.Mañana: cielo algo nublado en todas las zonas de la provincia, vientos que continuarán leves del sudoeste. Las temperaturas mínimas en 13 y 19º, las temperaturas máximas en 28 y 33º.Miércoles: cielo despejado y vientos leves del sudeste. Las temperaturas mínimas en 14 y 21°C, las temperaturas máximas en 32 y 35°C.Jueves: cielo parcialmente nublado, se sentirá más el calor desde la mañana, vientos leves del sudeste cambiando al noreste. Las temperaturas mínimas en 18 y 22º, las temperaturas máximas en 33 y 35º.Las condiciones de clima seco y tardes cálidas continuarán esta semana, por lo tanto no cambia nada con respecto a la última semana y el riesgo de incendio permanece al máximo nivel por lo que se recomienda no realizar quemas de todo tipo.En cuanto a dar los avisos correspondientes a bomberos o policía, debe hacerlo ante la presencia de columna de humo, pequeñas quemas etcétera. Evitar la propagación de los incendios podrá salvar vidas y evitar pérdidas tanto humanas como de nuestra fauna y flora.En esta época, muchas personas utilizan el fuego como herramienta para limpiar lotes que serán destinados para la siembra y plantaciones anuales en las chacras misioneras. Al iniciar quemas irresponsables con estas condiciones adversas (calor, baja humedad, falta de lluvias) pueden llegar a ser de magnitudes catastróficas . Esta práctica milenaria ha disminuido en nuestra provincia, pero aún hay un remanente de personas que la siguen utilizando.Para el período del 5 al 13 de octubre, precipitaciones entre 5 y 10 milímetros para toda la provincia. Mientras, para el período comprendido entre el 13 y el 21 sumaría entre 5 y hasta 15 milímetros. Podría acumular entre 10 y hasta 40 milímetros para un mes que normalmente alcanza 180 milímetros. Las temperaturas estarían más templadas para el Sur y en aumento hacia el norte. Zona Sur hasta 2º por debajo de lo normal en aumento hasta 4º para el extremo Norte (Iguazú, General Manuel Belgrano) para este mes.