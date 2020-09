Aumentan las consultas en Pediatría: asma y accidentes domésticos - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

En ese sentido, Fernández Sosa señaló “la vacunación se debe hacer sin ninguna preocupación en los Caps y en el caso de chiquitos con patologías crónicas o que estén tomando alguna medicación que no se sabe si debe aplicarse alguna inmunización se debe acercar al vacunatorio de Pediatría que tiene abiertas sus puertas para la consulta. En los dos primeros meses había un miedo de acercarse a lugares de este tipo, pero ahora ya no ocurre eso”.





En cifra 500 Consultas diarias registraba el año pasado en el mismo período el sector de Emergencias del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro

En la etapa más estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) impuesto por la pandemia de coronavirus, los cuadros por infecciones respiratorias en niños disminuyeron hasta un 80%. Con la flexibilización de actividades, como ser las reuniones sociales al aire libre, de a poco las guardias pediátricas en la provincia ven el incremento en la demanda. Claro que el contexto actual no se acerca en lo más mínimo a los registros de 2019. Sin embargo, desde los sectores público y el privado aseguran que ahora hay más consultas respecto al inicio del confinamiento.Liliana Fernández Sosa, gerente asistencial del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro, de Posadas, señaló hubo un aumento leve en las consultas en el sector de Emergencias, por un lado por cuadros de asma, pero en su gran mayoría por lesiones como consecuencia de accidentes domésticos.“Los padres están bajando los brazos con respecto a las reuniones y a los cuidados de los niños, no es de gran incidencia porque al no haber escolaridad, no hay cruce de niños en contacto con cuadros epidémicos que ocurre frecuentemente con los asmáticos y alérgicos”, dijo en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.Fernández Sosa destacó que no se registra ni un cuarto de consultas respecto al mismo período de 2019. “Tuvimos el año pasado 500 consultas por día, de las cuales un 70 por ciento fue por patologías respiratorias; y ahora estamos entre 150 y 170 consultas diarias y el promedio de consultas respiratorias es entre el 30 y 40 por ciento. Lo más frecuente son accidentes domiciliarios y eso es lo que más nos preocupa en este momento”.“No tenemos adolescentes, el promedio es el de 5 a 10 años, que son los que desencadenan cuadros respiratorios en asma y los más chiquitos no tanto por patologías sino por estos accidentes domésticos, porque se introducen algún elemento, caen de los árboles o por situaciones de quemaduras”, recalcó.Por otra parte, la médica alertó que la mayoría de los padres que acuden a consulta son por cuestiones banales que no requieren de un traslado a una emergencia pediátrica: “Bajaron la guardia porque antes curaban en sus casas o en los Caps y ahora perdieron el miedo a los hospitales y a veces no es necesario acudir a Emergencias. En consultorio se atiende con protocolo con atención cada 30 minutos en todas las especialidades y se pide de manera telefónica, por medio de la cual se evalúa cada caso para que no existan aglomeraciones de chicos en el nosocomio”.La mayoría de los chicos que ocurren a consulta por cuestiones respiratorias en un 10 por ciento requieren internación porque este año se complicaron por crisis asmáticas.“Además vienen pequeños con neumonía derivados de Caps o del interior de centros que no tienen tanta atención pediátrica, pero mucho menor que el año pasado, que se manejaban de hasta 50 chicos y ahora estamos manejando unos 30”.Por su parte, Natalia Marchessini, que se desempeña como vocal de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) filial Misiones, señaló en diálogo con El Territorio que la sensación en el sector privado es que se trabaja con mucho menos pacientes comparando el mismo período de 2019.“Sí en los últimos días aumentó la demanda respecto al inicio de la pandemia, pero no es la situación -ni se acerca- a la realidad que solíamos tener en julio o agosto del año pasado de bronquiolitis o cuadros respiratorios”“En cuanto a otras provincias, la percepción es diferente porque vivimos en fases distintas. No es lo mismo para nosotros en Misiones que un niño en Chaco o en Buenos Aires. Más que nada vemos en el sector privado los bebés que vienen por controles de rutina y el chico más grande, como no va a la escuela, no presenta cuadros respiratorios como angina o catarro”, indicó.La SAP emitió hace poco un alerta ante el incumplimiento del calendario de vacunación. La entidad advirtió que entre tres y cuatro de cada diez niños y niñas (que nacieron en cuarentena) no recibieron el esquema completo de vacunas de los primeros seis meses. La inmunización en esta etapa de la vida es de suma importancia “para comenzar a desarrollar inmunidad contra un grupo de enfermedades graves y prevalentes en los dos primeros años de vida”, remarcaron.