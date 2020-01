Aumenta la demanda de repelentes y algunos valen hasta 330 pesos

Domingo 19 de enero de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Con la confirmación reciente de los primeros 18 casos dengue de la temporada y ante la gran población de mosquitos que se registra, la prevención para evitar nuevos cuadros de la enfermedad que transmite el Aedes aegypti es vital.

Uno de los objetivos, recomiendan los especialistas, es el de mantener limpios los patios y eliminar cualquier tipo de recipiente que junte agua, desde una cubierta a una simple tapa de una botella de gaseosa, ya que el mosquito es de hábitos domiciliarios y opta por depositar sus huevos en el líquido limpio, por eso es importante controlar que no se acumulen cacharros luego de una lluvia y estar atentos a las campañas de descacharrado que se realizan en los distintos barrios.

Otra de las medidas preventivas está puesta en el cuidado personal que pueda hacer cada uno al exponerse a ambientes al aire libre. Una de las claves es el uso de repelentes. Es así que, en una recorrida de El Territorio por farmacias de la ciudad de Posadas, los comerciantes refirieron que ya registran mayor demanda de estos productos, principalmente de familias que buscan proteger a los niños de este y otros insectos.

Y comparados con el año pasado los productos farmaceúticos para protegerse de la picadura de los mosquitos experimentan aumentos del 25% al 50%.

Por ejemplo, el spray extra duración de 200cc de SC Johnson que se vende bajo la marca comercial Off vale en una cadena de supermercados 330 pesos y en farmacias 295 pesos, con concentración DEET del 25%. El producto de la misma línea por 300cc y en aerosol vale 275 pesos.

En tanto, Unilever tiene la marca comercial Lipoven aerosol de 165cc a 163 pesos con concentración DEET del 15%. El repelente Fuyi en aerosol por 165cc está 109 pesos en supermercados y la etiqueta asegura que “protege hasta por seis horas”.





Por qué mirar el DEET Y la línea para niños Off Defense Infantil Gel por 100 ml para usar en bebés desde los 6 meses cuesta 322 pesos en una cadena de farmacias del centro posadeño.

La dietiltoluamida (DEET) es el componente más habitual de los repelentes de insectos, el que puede estar en diferentes concentraciones, dependiendo de qué se quiera repeler.

En el caso del mosquito Aedes aegypti, que transmite virus como el dengue, zika y la fiebre amarilla se requiere una concentración entre el 25% y el 30%, lo que no siempre se consigue en cualquier tipo de repelente que se adquiere en una farmacia o supermercado, por eso es importante mirar las etiquetas antes de adquirir el producto.

En diálogo reciente con este medio, la médica infectóloga Liliana Arce habló de la importancia del uso de repelentes que contienen DEET.

“La citronela, por su parte, es menos efectiva que DEET, y en el contexto epidemiológico actual se desaconseja su uso”, sostiene por su lado la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Los repelentes de citronela tienen una concentración del 2% en tanto los que se venden en una farmacia tienen DEET superior al 7%, pero para su mayor eficacia deben tener del 25% al 30%.

“El repelente que tiene más del 25% se repone cada seis horas. Por eso hay que usar repelente y además mosquitero, tela metálica, espirales”, explicó la profesional de la salud. Aunque no se aconseja usarlos en menores de 2 meses.

Sobre la enfermedad recordó que “los chicos tienen cuadros diferentes a los adultos pero la incidencia mayor, los más afectados son las personas de 15 a 45 años”.

Y alertó sobre los síntomas a tener en cuenta. “Es importante que la gente sepa que el dengue no tiene síntomas respiratorios, cuando uno tiene rinorrea, cuando por la nariz corre agua, tiene tos y disfonía es imposible tener dengue. Sí a veces el dengue da un poco de dolor de garganta, pero no este cuadro respiratorio que ya separa el caso sospechoso del no sospechoso”, diferenció.