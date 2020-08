Aumenta la demanda de autos usados en la provincia

Según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), durante julio se vendieron 147.252 automóviles usados y tuvo una caída del 11,5 por ciento, en comparación con el mismo mes del año pasado. Se indicó que la causa de la merma estuvo ligada a la parálisis de la actividad en concesionarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) ante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, si se compara con los datos de junio, hubo un repunte del 15 por ciento, ya que en ese mes se comercializaron 128.037 rodados en todo el país.







Además Alcaráz recalcó que los autos en valores históricos están muy por debajo de años anteriores, "están relativamente baratos, si bien los ingresos están bajos pero si alguien ahorró en dólares hoy el auto le cuesta más barato que dos años atrás, la gente cambia lo ahorros en dólares para las compras de bienes".





"En autos cero kilómetros hay movimiento, hoy la demanda ha crecido porque tuvimos muy poca actividad y consecuentemente de un mes a otro se producen cambios positivos. Hay un pequeño problema y es que no hay tanta reposición de esos automotores nuevos que se están vendiendo producto de una mayor demanda, no se ha incrementado la producción por la cuarentena y el riesgo está en vender un auto y no poder reponerlo, eso se está produciendo pero se está observando una mejora en la demanda de esos productos", sostuvo.





El empresario por otra parte detalló que a nivel país ocurre distinto de julio del 2019 a julio de 2020 periodo en el que se produce una caída del 20.95 por ciento porque en el área metropolitana "donde hay muchas concesionarias están prácticamente cerradas. Se está moviendo un poco el nuevo y casi normalmente el usado pero tampoco hay posibilidad de reponerlos porque no hay operaciones en cero y se está reduciendo el stock de usados".





Incrementos de hasta el 40 por ciento en 0 kilómetros

"Creo que la gente se maneja por segmentos de precios, los usados hasta un valor de 600 y 700 mil pesos tiene una demanda muy sostenida y los que se acercan a los 0 kilómetros tienen demanda pero no tan dinámica y entre los más vendidos figuran camionetas de una marca conocida entre los cuatro autos más vendidos usados, están los autos medianos, es decir que hay una mezcla pero la preferencia está en ese orden en el valor del usado", dijo.





Finalmente dijo que es el mejor momento para cambiar dólares por autos porque los valores están menores en consideración con los considerados históricos, "la demanda que hay es de gente que ha atesorado esa moneda y hoy la está cambiando. Con respecto con la variación de precios no son grandes sino que se da una constante del 4 al 6 por ciento según modelos y marcas por mes, eso no se ha interrumpido desde enero a esta parte del año y si se suma ha habido un incremento del 40 por ciento en los valores de las unidades".

"La comercialización del usado interanual de julio del año pasado a este año en Misiones, tiene una caída del 18 por ciento más o menos parecido ocurre a nivel país que está en el orden del 48 por ciento interanual, pero si tomamos en cuenta de junio a julio tuvimos un crecimiento del 19 por ciento, quiere decir que hay mayor cantidad de patentamientos de automotores usados", destacó.