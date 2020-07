Auge de empleos vinculados a la tecnología y a telecomunicación por la pandemia

Sábado 4 de julio de 2020 | 11:00hs.

La pandemia del Covid-19 ha provocado un involuntario auge del teletrabajo para millones de personas, como también ha aumentado la incertidumbre sobre la generación de nuevos puestos de trabajo además de mantener los que ya están en ellos.





Debido a este auge, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción el pasado 25 de junio a la ley que regula el teletrabajo. El proyecto establece los presupuestos mínimos de esa modalidad de tareas, como la garantía de derechos laborales, tanto en cuanto a la definición de una jornada como al derecho a desconexión, la intimidad del domicilio y la posibilidad de revertir esa modalidad y volver al sistema presencial.





Federico Knuppelholz, licenciado y referente en Recursos Humanos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó sobre las nuevas adversidades a las que se enfrentan aquellos que no cuentan con un empleo estable.





"En este momento estoy trabajando justamente desde mi casa, es la generación de los que ahora se están metiendo en el mercado laboral. Hoy en día estamos atravesando un momento de crisis no solamente económica sino del mundo como lo conocíamos, por el coronavirus y la emergencia por la pandemia que rompió todos los esquemas a los que veníamos acostumbrados y el más afectado es el mercado laboral, creo que el mundo está pasando por eso", enfatizó.





A continuación destacó que muchos comparan este momento con los que antes buscaban trabajo pos-segunda guerra mundial, "porque también se rompió con todos los esquemas y era difícil hacerlo, tuvimos una generación que tuvieron que entender el mundo acorde a ese momento. Hoy la realidad es que el mercado económico está atravesando un momento muy complicado y por ende la búsqueda de trabajo tiene sus consecuencias. Hay una gran necesidad de los que tienen trabajo el de mantenerlo, sería una reinversión de las capacidades, buscando alternativas para no perderlo, tenemos que aprender cosas nuevas, sacar cualidades que teníamos guardadas y la búsqueda de trabajo se hace compleja porque las empresas intentan mantener lo que tienen, generación de nuevos puestos es casi imposible, excepto en el rubro de la tecnología, la innovación que ya venía creciendo y en este contexto es mucho mayor".





Tecnología y telecomunicación

"Empleos vinculados a la tecnología y a la telecomunicación, ese rubro creció y está creciendo hace varios años y ahora con una centralidad mucho mayor. Ya venimos hace mucho tiempo hablando de la globalización, de abrir el mercado y conectarte con otros países, poder brindar servicios a aquellos que trabajan en el ámbito de la tecnología, hay muchas personas que trabajan y tienen servicio a otros países", sostuvo el referente de Recursos Humanos.





Además comentó que las nuevas generaciones vienen a traer una nueva forma de entender el mundo y todo el mercado laboral, "no sólo en términos de cualidades profesionales sino también en términos de personales y ahí es donde chocan las generaciones. Está el que nació y creció con una forma de trabajar y el de la nueva generación que se comienzan a meter y rompe con los esquemas y en ese choque siempre hay conflicto porque las personas que ya están trabajando dice que el otro no quiere trabajar o quiere trabajar desde la casa y son los intereses los que chocan con nuevas interpretaciones que tienen los jóvenes del mundo que no se quieren adaptar a esa manera de trabajar que tienen los mayores de 35".





"Es muy difícil de discutirlo hoy en momentos de crisis pero creo que los grandes cambios lo vamos a ver de acá en adelante, se llaman "los pandemia", son los que tienen entre 0 y 5 años y van a ingresar al mercado laboral en 20 años y ya van a crecer en un mundo más interconectado con otras reglas, es decir, el mundo ya se va preparando hacia lo que viene", concluyó.