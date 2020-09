Atrapan a prófugo por abusos reiterados a una adolescente - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Por su parte, la adolescente narró cómo se dieron los primeros contactos con el sexagenario. “Él me regaló un celular por mis 15 años. Como es conocido de la familia, me tomé como eso, como un regalo de cumpleaños, nada más. Pero con el correr de las semanas comenzó a mandarme mensajes y a insinuarme que quería tener relaciones conmigo. Me dijo que no tema, que no me dañaría, ya que a muchas chicas de mi edad él había hecho lo mismo”, comentó la adolescente, que además aclaró que primero no quiso contar nada a su progenitora por los problemas de salud que ésta padece desde hace tiempo.





En cifra 8 Fueron los meses que estuvo prófugo Carlos de Jesús D. (64). En su momento se le negó un pedido de eximición de prisión presentado por su abogado.

A principios de año, dos graves denuncias de violación en perjuicio de adolescentes sacudieron la tranquilidad de Candelaria. Incluso hubo marchas en reclamo de Justicia por ambas víctimas. En uno de los casos, la Policía detuvo a cinco jóvenes y meses más tarde se les dictó la prisión preventiva.Aunque en el otro hecho, con el responsable prófugo y sin pistas firmes de su paradero todo parecía continuar sin novedades. Todo esto hasta la semana pasada cuando una comisión policial detuvo al implicado en el barrio San Jorge de Posadas.Se trata de Carlos de Jesús D. (64), quien durante ocho meses estuvo prófugo de la Justicia por reiterados hechos de abuso ocurridos desde finales del año pasado y que al parecer se habrían extendido hasta los primeros días de enero en perjuicio de una menor de 15 años.De acuerdo a voceros que intervienen en el caso, el hombre fue llevado a indagatoria ante el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, aunque en dicha instancia optó por guardar silencio y luego fue imputado por abuso sexual con acceso carnal.A partir de esto, desde el juzgado se dispuso una entrevista en Cámara Gesell con la víctima, diligencia que se concretó el lunes. Y, según voceros consultados, las contundentes acusaciones que dio su madre el pasado 7 de enero en la Comisaría de la Mujer del barrio Fátima fueron ratificadas por la muchacha.Según consta en el expediente, los distintos hechos se habrían desarrollado en una propiedad ubicada a las afueras de la mencionada localidad en donde el implicado se desempeñaba como cuidador.De acuerdo a los elementos que fueron incorporados al caso, se estableció que los hechos se dieron en el momento en que la víctima comenzó a colaborar con las tareas domésticas que su hermana, de 21 años, realizaba desde hacía varios meses como empleada en la mencionada finca.Fue justamente, esta última quien a principios de enero sorprendió a su patrón cuando intentaba manosear a su familiar en una de las habitaciones de la casa.Ante semejante situación, la joven puso en conocimiento de lo ocurrido a su madre, de 54 años, quien al día siguiente decidió radicar una denuncia en la Comisaría de la Mujer del barrio Fátima en contra del sexagenario.Pero para ese momento, a pesar de contar con una orden de detención ordenada por la Justicia, el supuesto depravado ya había abandonado Candelaria.Además, un hermano Carlos de Jesús que fue entrevistado por la Policía de Misiones comentó que su familiar le había dicho que debía abandonar de urgencia la localidad y que si bien no tenía datos del paradero del hombre, sospechaba que podría haber viajado a Entre Ríos en donde tiene parientes.En paralelo a la investigación por los ataques sexuales contra la menor, la hermana de la víctima denunció que en el celular del acusado habían una gran cantidad de imágenes de menores desnudos, lo que motivó la intervención de integrantes de Cibercrimen de la Policía de Misiones.Además, el abogado defensor del sospechoso presentó en su momento un pedido de eximición de prisión para su cliente, el cual fue rechazado por el magistrado.Días después de conocerse el aberrante caso, El Territorio se entrevistó con la victima y su hermana. En primera instancia, fue la mayor quien no ocultó su bronca por lo sucedido y explicó: “No quiero imaginarme lo que sufrió mi hermanita cada vez que ese abusador la sometía. Me enteré hace tres días cuando ella dijo que se iba a bañar. Como tardaba mucho salí a ver y vi que no estaba en el baño. Cuando salgo a buscarla por la casa vi que la puerta del señor estaba cerrada. En eso empujo y estaba trancada por dentro, trato de abrir y fue cuando veo lo que estaba pasando”.“Lo primero que hizo él fue amenazarnos que si contábamos, él iba a matarme, a mi hermana y a toda mi familia. Acto seguido saco a mi hermanita de ahí y él caminaba por la casa. Esa noche no dormí porque tenía miedo de que nos haga algo, no veía la hora de que amanezca. Nunca imaginé que haga eso a mi hermana. Esos sinvergüenzas aprovechan la vulnerabilidad de las nenas para abusar de ellas, vaya uno a saber a cuantas más hizo lo mismo”, comentó muy dolida la joven.