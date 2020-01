Atrápame si puedes

Sábado 18 de enero de 2020

Las fronteras geopolíticas impuestas por la lógica humana han iniciado, desde que el mundo es mundo, una lucha encarnizada por la dominación del territorio con quienes son sus habitantes originarios: los animales. Y como, más allá de la invención de aparatos voladores, el hombre todavía no ha podido apoderarse del cielo, su envidia lo lleva a bajar a la tierra “de un hondazo” -nunca mejor dicho- a los reyes del aire. Así, ha descargado su maldad en quitarles su libertad, mutilarlos y comercializarlos en el mercado ilegal. Por suerte, todavía quedan humanos que entienden que somos apenas un eslabón más del mundo natural y por ello es imprescindible, para mantener el equilibrio, llevar adelante acciones de prevención o, en todo caso, de reparación, como refleja esta foto en la que dos urracas son liberadas en Misiones tras ser víctimas de este flagelo. Volverán entonces a su hogar, allí donde las fronteras no existen y donde la avaricia no puede alcanzarlas.