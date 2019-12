Atlético Campo Grande, Deportista del Año en su localidad

Domingo 22 de diciembre de 2019 | 22:37hs.





El evento contó con la presencia del Intendente Carlos “Kako” Sartori y del Subsecretario de Deportes de la provincia Marcelo Caso. Se premiaron a los Ternados de 11 disciplinas deportivas. Finalmente el oro al Deportista del Año se lo llevó el Club Atlético Campo Grande en 1ª División por ganar el Campeonato Clausura de la Liga Regional Obereña de Fútbol.





Se realizó la Fiesta Del Deporte 2019 de Campo Grande, donde la Municipalidad, a través de su Dirección de Deportes, premió a los deportistas de la Capital del Docente.Deporte Motor:Rubén Fassa – Marcelo Armelini – Marcelo Weremczuk – Deivid Skowron.Ganador: MARCELO ARMELINIMención Especial: Reconocimiento Pedro Weremczuk por la trayectoria y su constante acompañamiento al deporte Motor.Futbol Infantil Femenino:Lara Carvallo – Julieta Batista – Blanca RodríguezGanadora: LARA CARVALLOFutbol Infantil Masculino:Categoría Sub 10: Flores Arnoldo – Carvallo Agustín – Vera Cristian.Ganador: AGUSTÍN CARVALLOCategoría Sub 12: Thome Joaquín – Klimiuk Jalil – Zapaya Valentino.Ganador: THOME JOAQUÍNCategoría Sub 14: Martínez Alejandro – Flores Mariano – Díaz AxelGanador: DÍAZ AXELCategoría Sub 16: Romero Nahuel – Redes Franco – Melgarejo Julian.Ganador: REDES FRANCOMención Especial: Francisco Bresiski, jugador de las inferiores del club Camioneros de la provincia de Buenos Aires, finalizando el año como arquero titular de su categoría disputando torneos de AFA.Futbol Femenino:Villanueva Aldana – Chávez Andrea – Zaviski ÁngelaGanadora: ZAVISKI ÁNGELAFutbol Masculino:Brachmann Marcos – Andruszyszyn Gonzalo – Andruszyszyn Anton.Ganador: BRACHMANN MARCOSFutbol de Salón Municipal:Categoría “A”: Yakinchuk Lucas – Batista Alejandro – Arriola Jonathan.Ganador: YAKINCHUK LUCASCategoría “B”: Brachmann Marcos – Gitzel Cristian – López CarlosGanador: BRACHMANN MARCOSCategoría “C”: Lezcano Juan Carlos – Kapelinski Jonatán – Vergara JorgeGanador: LEZCANO JUAN CARLOSVóley Infantil:Sub 13 Femenino: Vera Florencia – Farinola Sol – Techeira LaraGanadora: TECHEIRA LARASub 13 Masculino: Balbuena Thiago – Yenkala Matias – Villalba Gustavo.Ganador: BALBUENA THIAGOSub 15 Femenino: Lima Valentina. Llano Constanza – Aquino Yamila.Ganadora: LIMA VALENTINASub 15 Masculino: Gómez Richard – Martínez Alejandro – Flores Mariano.Ganador: MARTÍNEZ ALEJANDROSub 17 Femenino: Chimitt Yenifer – Zado Antonella – Bloch Marianela.Ganadora: ZADO ANTONELLAVóley Masculino:Finger Marcelo – Viñaski Gastón Iván – Cieplinski AgustínGanador: CIEPLINSKI AGUSTÍNMención Especial: Weremczuk Sebastián. Integrante de la Selección Nacional de Beach Vóley en preparatoria hacia la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollara en Qatar 2022.Ajedrez:Categoría Infantil Femenino 1Rudakof Mahia Katerin – Kubiuk Guadalupe – Schnnor Bianca.Ganadora: RUDAKOF MAHIA KATERINCategoría Infantil Masculino 1Meier Rafael – Falcón Yeiko – Rosler Maximiliano.Ganador: MEIER RAFAELCategoría Infantil Femenino 2Hutter Kaila – Toporet Daniela – Dolgan Candela.Ganadora: HUTTER KAILACategoría Infantil Masculino 2Kubiuk Lautaro – Meza Rahian – Cubilla Jorge.Ganador: KUBIUK LAUTAROCategoría Menores FemeninoToporet Micaela – Batista Débora – Morinigo Vanina.Ganadora: MICAELA TOPORETCategoría Menores MasculinoSevero Luciano – Lescano Nahuel – Suarez Marcelo.Ganador: LUCIANO SEVEROCategoría Juvenil FemeninoAlvez Shakira – Gacek Agustina – Cubilla Damaris.Ganadora: AGUSTINA GACEKCategoría Juvenil MasculinoCabaña Gonzalo – Prystupa Dylan – Gómez MarcioGanador: MARCIO GÓMEZCategoría MayoresGacek Devon – Olivera Braian – Rodríguez Agustin.Ganador: DEVON GACEKSipalki – Do:Categoría Infantil Femenino 1:Kiara Vera – Carballo María – Rodríguez Nerea.Ganadora: KIARA VERACategoría Infantil Masculino 1:Bicci Valentino – Rodríguez Gonzalo – De Olivera David.Ganador: VALENTINO BICCICategoría Infantil Femenino 2:Pereira Guadalupe – Benítez Araceli – Núñez María SolGanadora: GUADALUPE PEREIRACategoría Infantil Masculino 2:Cáceres Bruno – Ledezma Joaquín – Fleitas Miguel.Ganador: BRUNO CÁCERESCategoría Menores FemeninoRomera Lujan – Schuvartz Antonela – Costa AbrilGanadora: LUJAN ROMERACategoría Menores MasculinoSchnnor Bruno – Viñaski Ángel – Márquez Juan.Ganador: ÁNGEL VIÑASKICategoría Juveniles FemeninoMartínez Ángela – Cotula Ayelen – Carballo Ayelen.Ganadora: ÁNGELA MARTÍNEZCategoría Juveniles MasculinoVera Facundo – Redes Luciano – Katz HugoGanador: HUGO KATZCategoría Mayores:Báez Aníbal – Feltan Jonathan – Fiege Juan.Ganador: ANIBAL BÁEZHockey Femenino:Farinola Florencia – Da Silva Tania Rocío – Zarratea Jimena.Ganadora: FARINOLA FLORENCIAHockey Masculino:Drehr Brian Hernán – Mielniczuk Agustin, García Alan Facundo.Ganador: AGUSTÍN MIELNICZUKHockey Juvenil Femenino:Da Silva Delfina – Morinigo Aimar Vanina – Correa Adriana.Ganadora: MORINIGO AIMAR VANINAHockey Juvenil Masculino:Batista Cristian Ramón – Giménez Facundo – Figueredo Maycol Ezequiel.Ganador: FACUNDO GIMÉNEZHockey Infantil Femenino:Canteros Nataly – Segovia Yuliana Itati – Grden Maciel Karen Marlene.Ganadora: NATALY CANTEROSPatín:Zapaya Fegele – Andruszczuk Karen.Ganadora: FEGELE ZAPAYANatación Femenino:Bellot Dennise – Sequeira Da Silva Asael – Czarnecki Fernanda.Ganadora SEQUEIRA DA SILVA ASAELNatación Masculino:Klimiuk Vicente – Lezcano Enzo – Lewtak AngeloGanador: ANGELO LEWTAKMención Especial: Bruno Lezcano. Integrante de la Selección Misionera Absoluta de Natación. Integrante de la Selección del Nordeste convocado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Preparatoria para los Juegos Olímpicos de la Juventud Qatar 2022. Integrante del Club Capri de Posadas. 4 Medallas de Plata en el Torneo Internacional Aniversario Club Capri. Bronce en el Torneo Internacional Sajonia en Asunción del Paraguay.Boxeo Infantil:Rolón Santiago – Beltrán Imanol – Genesini Valentina.Ganador: IMANOL BELTRÁNBoxeo Mayores:Sauer Marcelo – Rojas Elián – Morinigo Sebastián.Ganador: MARCELO SAUERBásquet:Woltman Estefany – Cieplinski Agustín. Dolinski Nicolás.Ganador: CIEPLINSKI AGUSTÍNJeep:Ternados: Hlum Juan – Schwarz Hugo – Schwarz Maximiliano.Ganador: HLUM JUANMenciones Especiales:Paddle: Fernando Cabral y Andrés Gómez. Por sus destacadas actuaciones durante todo el año en torneos regionales como así también provinciales representando a Campo Grande de gran manera.Ternados a Deportista del Año:Atl. Campo Grande Primera Div. – Atl. Campo Grande Cat. 2009 – Marcelo Armelini – Sebastián Weremczuk.Deportista Del Año: Atl. Campo Grande (Primera División)