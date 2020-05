Atención en el Norte, cuadro gripal y control prenatal

Martes 12 de mayo de 2020

La guardia del Hospital Samic Marta Teodora Schwarz, de Puerto Iguazú, permanece tranquila, dado que la concurrencia al nosocomio se redujo considerablemente debido a las medidas impuestas desde la declaración de emergencia sanitaria.En la actualidad, reciben consultas de casos febriles por sospecha de dengue y patologías de época, relacionados con problemas respiratorios.En lo que respecta a atenciones de urgencia producto de siniestros viales, también se registró una notable disminución de los casos, según explicó Raquel Matcoski, directora del nosocomio.Por su parte, en Bernardo de Irigoyen, los casos más frecuentes de consultas en guardias del hospital local son por niños por cuadros gripales y las complicaciones respiratorias de la temporada y en algunos casos alergias. Pero no son muchos, por lo que se pueden controlar y tratar rápidamente en el centro de salud sin grandes complicaciones, según lo manifestado por el personal del hospital local.También se continúan realizando controles de embarazos, niños con algunas complicaciones de salud y pacientes de riesgo, pero tomando todos los recaudos, respetando las medidas de bioseguridad y cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos.En San Antonio, en tanto, la situación en la guardia del hospital es similar a Irigoyen, con más atenciones por cuadros gripales y controles de embarazadas, niños y pacientes en riesgo, cumpliendo con los protocolos sanitarios, pero la recomendación de las autoridades del hospital es no ir acudir de no ser muy necesario o por una verdadera emergencia.