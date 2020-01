“Asuntos pendientes” entre Nicole y Cubero

Domingo 5 de enero de 2020

Hace casi tres años que se separaron, pero la pésima relación que mantienen hace pensar a muchos que quedaron asuntos pendientes entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Cuando la periodista de revista ¡Hola! Argentina, que la tiene como protagonista de su portada, le comentó que hay una sensación de que quedó “algo pendiente” entre ellos, Nicole respondió picante: “Yo creo que es porque una de las partes aún no puede procesar la separación”.

Nicole admitió lo mucho que le costó tomar la decisión de ponerle punto final a la pareja. “Por supuesto que a mí me dolió desarmar nuestro proyecto de familia. Sentí mucha culpa antes, durante y después, pero lo cierto es que ni yo iba a ser feliz con esa persona, ni esa persona iba a ser feliz conmigo”, dijo, sincera, sin mencionar el nombre del futbolista, que lo tiene prohibido, al igual que él el de ella. “Si bien no había peleas entre nosotros, las chicas se daban cuenta de que sus papás estaban tristes”, agregó la modelo, que continúa enfrentándose con su ex en la Justicia.