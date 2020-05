Asumir la responsabilidad esencial de llevar alimentos

Martes 5 de mayo de 2020

Bernardo de Irigoyen vive tiempos atípicos con el refuerzo de la frontera para evitar el cruce de brasileños al país con el objetivo de erradicar la enfermedad. Sin embargo, el movimiento de camiones sigue para el ingreso y egreso de alimentos.En este sentido, los transportistas destacan la instalación de más puestos de control y atención para los choferes, que cuentan con medidas de bioseguridad y de desinfección.Gustavo Quintana, propietario de una playa de estacionamiento, mencionó que “hace varios años venimos trabajando con el parador, tratando de atender bien a los camioneros, sobre todo en estos tiempos difíciles. Sabemos que estamos ante una pandemia pero el transporte no puede parar. Entonces tenemos que atender bien a esos trabajadores que pasan horas, días sin ver a su familia y menos aún por el confinamiento, reforzando las normas de bioseguridad y los protocolos sanitarios establecidos para esta situación”.Luego celebró la decisión de instalar postas sanitarias para que los camioneros puedan acceder a servicios esenciales, como la alimentación, control de salud y acceder a la higiene personal tras extensas horas de viaje.“Por día son entre 30 y 40 camiones que ingresan y egresan de Brasil por Irigoyen”, puntualizó Quintana.Héctor Fermani, quien es camionero oriundo de Mendoza, regresó de San Pablo, Brasil, y opinó sobre las postas sanitarias: “Es necesaria la habilitación de lugares donde podamos estacionar, ir al baño y comprar comida, entre otros servicios básicos, porque realmente desde el comienzo de la cuarentena los camioneros la venimos pasando muy mal, nos discriminan, nos insultan, no nos dejan bajar del camión. Ahora tenemos esta posibilidad de parar y de que nos atiendan bien, con todas las medidas de seguridad sanitarias”.Luego, manifestó: “Estamos peleándola, tratando de seguir hasta donde se pueda y colaborando con la sociedad ante esta situación mundial que se vive con el avance del virus Covid 19, colaboramos en todo lo que se pueda y tratando de entender a la gente que, en muchos casos, discrimina porque tiene miedo”.Y siguió: “Hay gente con mucho miedo, gente que te trata casi como a un leproso”.Sin embargo, destacó que muchas personas colaboran y entienden la situación.“Hay que saber sobrellevar este contexto todos los días y tenemos que estar preparados porque de esta situación tenemos que salir entre todos. El transporte es algo que no podemos parar, sobre todo si transportamos alimentos. Pese a que muchas personas buscan pelea, busco no sumarme, porque tengo una responsabilidad muy grande, que es la de asegurar que muchos argentinos tengan en su casa los alimentos para sobrellevar esta situación en la que todos estamos metidos y entre todos saldremos adelante si nos cuidamos”, concluyó el trabajador del volante.