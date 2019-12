Asumen el compromiso

Lunes 23 de diciembre de 2019

Jugar hasta que el cuerpo le diga basta Jorge De Olivera está cerrando un muy buen año 2019. Desde su llegada a Platense en el 2017, el equipo de Vicente López ascendió de la Primera B Metropolitana a la B Nacional y a mediados de este año peleó por un lugar en la Primera División.

Si bien no se pudo conseguir ese objetivo, Platense sigue en los primeros planos y en el actual torneo ocupa el primer puesto de la zona 1 de la Primera Nacional junto con Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto, los tres con 28 unidades.

“Fue un año muy bueno. Tuvimos la posibilidad de ascender en el primer semestre y nos quedamos afuera con el equipo que consiguió el ascenso (Central Córdoba de Santiago del Estero). En este segundo semestre estamos muy bien, terminamos primeros en nuestra zona con otros dos equipos. Se logró darle una continuidad a un proceso que lleva más a menos tres años, desde que ascendimos de la B Metropolitana. Somos un equipo competitivo. La gente

y los dirigentes están muy contentos y yo en lo personal también”, aseguró el arquero que deberá presentarse a la pretemporada el próximo 3 de enero y no se pone plazos sobre su futuro.

“Tengo contrato hasta el año que viene. Mi idea es retirarme del fútbol profesional cuando el cuerpo me diga basta”, cerró.

Mientras aprovechan el fin de año para compartir junto a su familia unos días de descanso en Posadas, los hermanos Jorge (37) y Juan De Olivera (35) planifican su futuro y ambos comparten un objetivo en común: aportar desde su lugar para que el fútbol misionero crezca.Jorge cuenta con una amplia experiencia bajo los tres palos y sigue jugando en el primer nivel con Platense, uno de los líderes de la zona 1 de la Primera Nacional y con serias chances de pelear por un ascenso a Primera.Juan, por su parte, nunca pudo llegar a un club de Primera, pero toda su vida estuvo ligada al fútbol y hace dos años que trabaja como director técnico en las inferiores del club Unión de Santa Fe, ciudad en la que vive hace 15 años.Desde este lugar que ocupa en el Tatengue, Juan vio la posibilidad de ayudar a chicos misioneros que tienen el sueño de, por lo menos, tener la chance de probarse en uno de los clubes importantes del país.“Hay muchos chicos que tienen el sueño o la ilusión de irse a probar y no tienen la llegada. Hablo de lo que me pasó a mí cuando era chico y me tuve que ir de acá de Posadas, era muy difícil si no tenías un contacto. Yo por el lugar que ocupo hoy puedo dar una mano, al menos para tener la posibilidad de probarse, de tener esa oportunidad”, explicó el ex jugador.“Cuando sos del interior y vas a probarte a un club de Primera, es necesario tener algún contacto o vínculo. Siempre vas a tener más chances si te vas a probar a un club recomendado por alguien”, acotó Jorge, quien comenzó su carrera en las inferiores de Vélez.Si bien ambos tienen desde niños una vida ligada al fútbol, las experiencias vividas en sus carreras fueron dispares. Juanchi la peleó para llegar a tener una chance en Primera que nunca se dio y Jorge pudo atajar en equipos grandes del fútbol argentino, además de recorrer algunos países de la región como Chile o Colombia.Esas experiencias vividas a lo largo de los años les permiten hablar con autoridad de un tema por el que pasan muchos chicos que tienen el sueño de ser futbolista.“Me fui a probar a Vélez a los 14 años y ahí ya estaba Jorge. En esa época acá en Posadas jugábamos los torneos de la Lidai y la verdad es que tenía cero preparación. Eso ahora cambió mucho. Muchos chicos de acá de Misiones van directo desde su pueblo o de una zona rural a entrenar en un club que está en una gran ciudad y les cuesta, van con una desventaja. Si no tenés una formación desde pequeño, es muy difícil”, aseguró Juan, quien hace cuatro años realizó el curso de entrenador y hace dos dirige en las inferiores de Unión.“Siempre se necesita una cuota de suerte, como en cada aspecto de la vida. Pero para quedar en un club lo que más cuesta es entrar. Una vez que conseguís eso ya dependerá de tu capacidad, de la constancia y del talento que puede tener cada uno”, analizó el arquero de Platense.Cuando se les consultó sobre cuál es su mirada del momento del fútbol formativo en Misiones, los dos coincidieron en que existe una diferencia importante entre la preparación que tiene los chicos de otras partes del país y los de acá. Desde la parte física y desde la infraestructura.“La brecha ahora es más amplia de lo que era en nuestra época de juveniles. En Santa Fe, por ejemplo, en las inferiores se entrena de una forma mucho más profesional. Con Unión viajamos un día antes de los partidos, concentramos, llegamos bien descansados. No es lo mismo llegar un día antes y descansar que llegar el mismo día del partido después de viajar 600 kilómetros y tener que jugar. De chicos ya los van profesionalizando”, contó.Y se explayó: “A nivel estructura y entrenamiento estamos muy lejos. Yo creo que se debe a la capacitación y al estado de las canchas. Estamos muy mal en ese sentido. Hoy los chicos perdieron esa costumbre de ir a jugar a la pelota en un potrero, de pasar cinco o seis horas haciendo deportes. Eso es muy importante porque te forma”, destacó.En la misma sintonía se manifestó su hermano Jorge. “Existe una diferencia muy grande entre los chicos que juegan en clubes de Buenos Aires y los de Misiones. Están en otro nivel en cuanto a lo físico. Eso pasaba hace más de 20 años y hoy sigue pasando”, lamentó.También fue crítico con la realidad del fútbol misionero en general y puso como ejemplo a Guaraní. “Como el fútbol va evolucionando también evoluciona la preparación física, las canchas. En todo ese combo creo que en Misiones no hemos evolucionado en nada. El único club que busca hacerlo y evolucionó a nivel estructura es Crucero. Ni siquiera Guaraní lo hizo y lo digo yo que fui parte de ese club. No puede tener un espacio para los chicos y desde ese lugar creo que el fútbol en Misiones no evolucionó”, soltó Jorge De Olivera.Con varios años de experiencia atajando en el primer nivel y transitando sus últimos de carrera, el ex arquero de Racing, Vélez, Nueva Chicago, Colón de Santa Fe y Guaraní, entre otros, profundizó su argumento acerca de la realidad del fútbol misionero.“Si acá no hay una evolución vamos a quedar muy lejos. Los chicos van a llegar con mucha desventaja. Creo que es una cuestión de mentalidad y presupuesto. Tuvimos hasta hace poco equipos jugando en el primer nivel y no se supo aprovechar. Acá un club puede tener toda la mentalidad y las ganas, pero si no tiene presupuesto van a seguir entrenando en canchas en malas condiciones”, explicó.Ante este panorama, tanto Juan como Jorge buscan aportar desde su lugar para modificar esta situación.“Siempre hablamos sobre cómo podemos aportar desde nuestro lugar para ayudar al fútbol de Misiones. Con la experiencia que uno tiene lo que quiere es dar una mano. Poder aportar lo que aprendimos estos años. Queremos que el fútbol y el deporte de Misiones se sostenga en un nivel competitivo. Es nuestra provincia y no hay nada más lindo que trabajar con tu gente”, enfatizó el mayor de los dos.Juanchi, por su parte, cerró la entrevista asegurando que “la idea es buscarle la vuelta porque hay muchos chicos y hay varios clubes nuevos como La Cantera que están haciendo bien las cosas”.