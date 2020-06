Asocian el nivel de riesgo del Covid-19 al tipo de sangre

Viernes 19 de junio de 2020 | 23:00hs.

Tener sangre tipo A se asocia a un 50 por ciento más de riesgo de necesitar asistencia respiratoria en casos de coronavirus. El grupo O representaría, en cambio, un “efecto protector”. Así lo señala un estudio que publica New England Journal of Medicine.“Hemos buscado la respuesta en los genes y hemos encontrado una fuerte asociación entre ciertas variantes genéticas en los cromosomas 3 y 9 y la gravedad de la enfermedad causada por el coronavirus”, señalan los directores del trabajo.Las variantes entre esas dos regiones del genoma humano se asocian, según la investigación, con “un mayor riesgo de desarrollar fallo respiratorio en pacientes con infección por SARS-COV-2”.Estas conclusiones coinciden en parte con otra investigación realizada por el gigante de las pruebas genéticas 23andMe Inc. y cuyos hallazgos se conocieron la semana pasada.Una de esas regiones se localiza en el cromosoma 3 y puede afectar a la expresión de genes que favorecerían la entrada del virus, así como la generación de la “tormenta de citoquinas”. Esta respuesta es una reacción excesiva del sistema inmunitario, que ataca al organismo. La segunda región está en el cromosoma 9, el gen que determina el grupo sanguíneo.“Tener el grupo sanguíneo A se asocia con un 50 por ciento más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio en caso de infección por el coronavirus. Por el contrario, poseer el grupo sanguíneo O confiere un efecto protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria (35% menos de riesgo)”, concluye el estudio.La investigación también identificó una mayor frecuencia de 26 variantes genéticas en los pacientes afectados por insuficiencia respiratoria, en comparación con un grupo control no infectado. Dos de estas variantes, en particular las localizadas en los cromosomas 3 y 9 “mostraron una potente asociación con la gravedad”.Los científicos concluyeron entonces, que “la presencia de estas variantes genéticas predispone al desarrollo de formas graves de insuficiencia respiratoria durante la infección por SARS-COV-2”.