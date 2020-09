Asociación que nuclea a aerolíneas pidió reconsiderar impuesto del 35% a los pasajes - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 08:30hs.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) le pidió al Gobierno argentino que reconsidere el impuesto del 35% que sufrirán los pasajes a partir de las nuevas restricciones que el Banco Central anunció la semana pasada. A través de una carta enviada a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, alertó sobre el “impacto negativo” que la medida tendrá para el país en materia turística y de negocios.“Queremos manifestar la inconveniencia de la inclusión de una percepción de 35% sobre los pasajes internacionales, basándonos en los estándares internacionales y tratados ratificados por la Argentina y en el impacto negativo que dicha medida generará en la industria del turismo y de negocios y, por ende, en la economía del país”, comienza el texto firmado por María Jose Taveira, Country Manager de IATA para Argentina, Paraguay y Uruguay.De acuerdo con la asociación, la decisión del Gobierno no solo “contradice principios aceptados internacionalmente” por la Argentina, sino que resulta inconveniente dada la “alta carga de tasas e impuestos” que ya se aplican a los pasajes, la cual describió como una de las “más elevadas del mundo”. Entre los tributos, se mencionan el Impuesto PAIS, (30% de la tarifa aérea pagada en pesos argentinos), el DNT (Fondo Nacional de Turismo, equivalente al 7% de la tarifa aérea) y las tasas de Aeropuerto (U$S51), ANAC (U$S8)y Migraciones (U$S10).Frente a estas condiciones de base, la IATA añade que “el transporte aéreo es un sector altamente sensible a los cambios en los precios” y que, debido a la pandemia, “se encuentra en una situación complicada”, la cual causará una contracción de “al menos un 67%” en el mercado argentino en 2020. De esta forma, advierte sobre pérdidas multimillonarias para las aerolíneas y la puesta en riesgo de cerca de 20.000 empleos en el sector.“La sobrecarga impositiva que implica esta nueva percepción obstaculiza el desarrollo de la aviación y no le permite generar los beneficios económicos propios de su actividad”, continúa Taveira, que se refiere al sector como “uno de los principales factores de impulso para el turismo, el comercio, la logística, la inversión extranjera y un dinamizador para la recuperación de la economía post pandemia”.Ante los argumentos expuestos, la alta ejecutiva concluye con un pedido directo a Marcó del Pont. “Nos permitimos respetuosamente solicitarle que se reconsidere la decisión de aplicar la percepción del 35% sobre la compra de pasajes internacionales", expresa, y requiere "tenga a bien concedernos una reunión a la brevedad posible, con el fin de profundizar los argumentos en esta misiva”.