Asociación de argentinos en Francia repudió a Macri

Domingo 2 de agosto de 2020

La asamblea de ciudadanos argentinos que residen en Francia (Acaf) repudió la visita del ex presidente Mauricio Macri a ese país europeo, pidió declararlo “persona no grata” y convocó a una manifestación para mañana en su contra en la parisina explanada de los derechos humanos de Trocadero, frente a la torre Eiffel.La asociación argentina en Francia repudió el viaje de Muricio Macri a París mediante un comunicado en el que resaltan que el ex mandatario argentino entre 2015 y 2019 “ha ignorado las consignas nacionales de confinamiento e incluso la normativa de excepción de las restricciones de ingreso a Francia”.“Su ostentación de lujo desde el hotel La Reserve contrasta con la grave situación económica que sufre el pueblo argentino producto de las nefastas consecuencias sociales y económicas y del endeudamiento sin precedente en que dejó al país su gobierno entre los años 2015 y 2019 y de los estragos de la pandemia”, agregan en el documento los ciudadanos argentinos en Francia.En el texto, se exige: “Basta de impunidad. Basta de corrupción y de fuga de capitales estatales. Por un poder judicial independiente”.El ex presidente, su esposa Juliana y su hija Antonia se mudaron del hotel más caro y exclusivo de París, luego de que algunos medios publicaran las fotos del lujoso palacio del siglo XIX que habían elegido para sus dos días en la capital francesa, y dieran cuenta de los precios de sus suites.Ayer partieron hacia el aeropuerto de Niza para comenzar sus vacaciones de verano en la Costa Azul y cumplir la “cuarentena libre” en el Mar Mediterráneo, según le contó a Clarín un poderoso empresario francés, amigo de la pareja.La estadía de Mauricio Macri en el hotel más exclusivo y privado de Paris dejó a la intemperie una torpeza política, que hasta incomodó y asombró a sus pares del PRO y de Cambiemos.En plena pandemia en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el día de mayor número de casos y muertos, Macri eligió viajar a Francia a cumplir la cuarentena europea de 14 días que le exige Suiza para ir a cumplir funciones en la Fifa Fundation en Zurich. Pero está en Francia, donde no hay confinamiento ni hisopado obligatorio para los argentinos en el aeropuerto.Las libertades del Macri son legítimas pero difíciles de aceptar si quiere ser líder de la oposición. Hasta sus compañeros le cuestionan su sentido de la oportunidad.Su viaje a Francia de vacaciones y cuarentena “libre” lo fragilizan. Deja al descubierto sus debilidades y una vez más, su desprecio por las reglas y costumbres de la política.Probablemente sea el viaje políticamente más caro de su carrera en el poder, en su intento de oponerse a Alberto y Cristina Fernández, con un Cambiemos dividido, que sólo lo apoya parcialmente.