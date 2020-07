Asistirán con insumos a los pequeños emprendedores

Viernes 31 de julio de 2020

‘Empecemos de nuevo’ es el plan provincial lanzado ayer para asistir con insumos a emprendedores que desarrollen actividades económicas destinadas a la subsistencia familiar. Se explicó que no se otorgará dinero sino insumos y los destinatarios serán aquellos trabajadores informales que no están inscriptos o registrados dentro del sistema estatal y, por lo tanto, no pueden contar con un aval y garantía que les permita acceder a créditos.La presentación del plan en Misiones se concretó ayer ante los medios mediante videoconferencia desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno. Los encargados de detallar la iniciativa fueron el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el vicegobernador Carlos Arce y la encargada del plan y subsecretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Interior, Guadalupe Dos Santos.Desde el gobierno explicaron que están pensado para las minipymes, a fin de asistir con insumos a emprendedores que desarrollen actividades económicas destinadas a la subsistencia familiar.“Queremos llegar a las familias que ya venían trabajando con emprendimientos, pero se quedaron sin insumos durante la emergencia sanitaria”, aseguró el gobernador al destacar que se apunta a llegar a los 77 municipios.Se trabajará en conjunto con las áreas sociales o de desarrollo local.Dos Santos explicó que los interesados deberán acercarse a su respectivo municipalidad para que desde ahí se envíe el pedido y luego se visitará a la familia emprendedora. Está previsto que en 10 o 15 días reciban la ayuda solicitada.Se dará prioridad a quienes ya desarrollen un emprendimiento productivo y cuenten con herramientas y equipamiento, pero carezcan de medios para acceder a la materia prima que permita nuevamente la puesta en marcha de la actividad.Detallaron que podrán acceder quienes se desempeñen en la venta diaria o semanal de productos panificados, fabricación de indumentaria, artesanía en tejidos, en madera, en vidrio, herrería artesanal, pintura sobre tela, ropa para mascotas, servicios de peluquería y manicura a domicilio, lavadero familiares de autos, cortadores de césped, actividades que generalmente se desarrollan en la vía pública o en espacios públicos como la costanera, plazas o ferias francas en la mayoría de los municipios.Arce estimó que la ayuda promediará entre 15.000 y 20.000 pesos, en concepto de insumos, no de dinero en efectivo.