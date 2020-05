Asisten a paciente oncológica pero no está apta para nuevo tratamiento

Martes 26 de mayo de 2020 | 00:05hs.

Hoy, el pedido desesperado de sus padres choca contra la pared que representa la ciencia o bien la voz de los expertos.











En esa línea, explicó la situación de la pequeña desde el momento que ingresó al Hospital de Pediatría. “La niña es una paciente que desde septiembre de 2019 está haciendo tratamiento en nuestro hospital, y en la fase de mantenamiento presentó una recaída muy temprana de su enfermedad porque no terminó su tratamiento, por lo cual se solicitó su derivación a un centro de mayor complejidad, en esta caso al Hospital Posadas de Buenos Aires”.





En el Hospital Posadas se le realizaron tres bloques intensivos de quimioterapia, durante los meses de enero, febrero y marzo, a los cuales la pequeña no respondió como se esperaba. “Uno mientras está haciendo el tratamiento tiene la esperanza de poder remitir la enfermedad y de poder hacer los tratamientos pertinentes que puedan curar a la paciente”.





Y siguió: “En este caso, con un trasplante de médula ósea o con un tratamiento con Blinatumomab. Pero al terminar los bloques de quimio la niña no negativizó la enfermedad, no contaba con donante familiar para el trasplante y al no reunir las condiciones para el tratamiento con Blinatumomab, desde el Hospital Posadas indicaron el regreso a Misiones de la niña para cuidados paliativos”.





Desde este punto de vista, el profesional explicó a El Territorio que la droga Blinatumomab la aplican los grandes centros de alta complejidad, como el Posadas o el Garrahan, donde se trata a pacientes recaídos.





“Esta droga actúa sobre las células de la enfermedad y las elimina. Se utiliza para poder mantener al paciente antes del trasplante de médula ósea si es que remite de la enfermedad, pero ella está refractaria, quiere decir que no responde a los bloques intensivos de quimioterapia para negativizar la enfermedad. Por eso no tiene indicación de uso de esta droga. Este centro la devolvió porque no hay una chance curativa, tiene una alta morbimortalidad si se somete a un trasplante de médula ósea. Sus chances son nulas, por eso la envían a cuidados paliativos”.





Una vez que la niña regresó a la provincia e inició el aislamiento obligatorio por venir de zona con casos positivos, desde el servicio de Hematooncología del Pediátrico, por pedido de sus padres, se realizó una segunda consulta con la jefa de Hematooncología del Garrahan, Marisa Felice, quien “nos dijo que está de acuerdo con lo indicado por los profesionales del Posadas y que tampoco daba la indicación de usar esta droga, sino únicamente cuidados paliativos”, relató González.





Sobre la atención a Jade, el director del Hospital de Pediatría, Gustavo Puentes, sostuvo que el sábado se la trasladó al hospital bajo todos los protocolos de aislamiento para control y realizarle los análisis pertinentes. Agregó también que una vez que la niña finalice el período de aislamiento obligatorio retomará sus controles en el servicio de hematooncología.





Finalmente, el subsecretario de Salud, Héctor Antúnez Proeza, remarcó que “cuando un paciente inicia estos tipos de tratamiento y esquemas la droga siempre está asegurada, porque el hospital que la trata siempre tienen en sus laboratorios para el inicio de los esquemas. Desde Salud Pública siempre estamos atentos a esos casos. Si la niña hubiera necesitado el uso de la droga Blinatumomab, estaba disponible. Lamentablemente, al no negativizar la enfermedad y al no cumplir con los requisitos para el trasplante de médula y el tratamiento con Blinatumomab, la medicación no se puede usar”.

La paciente oncológica Jade Cabañas -de 7 años- padece leucemia linfoblástica y está siendo monitoreada por el servicio de Hematooncología del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro en la fase de cuidados paliativos. La pequeña batalla contra su enfermedad desde los 4 años, cuando fue diagnosticada.El médico oncólogo infantil, Fernando González, explicó: “Sabemos que es una situación difícil, que no es fácil para los padres, que es una situación compleja y dolorosa, porque obviamente buscan una ayuda a la situación de su hija y se los entiende porque no hay tratamiento para la cura. Hoy la niña está con corticoide y morfina para el dolor, estable clínicamente. Lo que se hace es cuidados paliativos, que es el acompañamiento hasta el final de vida de los pacientes”.