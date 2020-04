Así evacuaron en la pandemia a 14.000 visitantes en Iguazú

Domingo 5 de abril de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías Puerto Iguazú

El 13 no abrirían aún la frontera La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó ayer que será “complicado que se vuelvan a abrir las fronteras el 13 de abril” cuando finalice el aislamiento obligatorio. “Hasta ahora sólo se están habilitando algunos vuelos especiales provenientes de zona de riesgo”, indicó en declaraciones a CNN Radio.

En tanto, se conoció ayer que hay dos cicloviajeros de Buenos Aires varados por el cierre de frontera en la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira, limítrofe con Bernardo de Irigoyen. Ayer, Maximiliano Luaces de 45 años y Alejandro Christiansen de 38 años, después de cinco días, consiguieron una casa donde quedar albergados.

Durante diez días, Puerto Iguazú fue centro de atención en el país. El puente Internacional Tancredo Neves, que une la ciudad misionera con Foz de Iguazú, Brasil, fue la imagen que recorrió las principales pantallas del país, para mostrar cómo miles de personas intentaban evitar el bloqueo dispuesto por la Nación el jueves 19 de marzo y que se extendió hasta el 29 de ese mismo mes. Por esos días en ese paso de frontera se vivieron horas de mucha tensión. De las 25.000 personas que suelen quedar registrados en la delegación de Migraciones en un fin de semana largo, hicieron pie en Iguazú -durante diez días y en medio de la amenaza del coronavirus- unas 14.000 personas que debieron ser recibidas y atendidas, en medio de la incertidumbre y el miedo al contagio masivo.El equipo de contención debió organizarse sobre la marcha, en medio del desconcierto y de duros cuestionamientos de los pobladores, que siempre daban la bienvenida a los visitantes, pero esta vez pedían a gritos que frenaran el ingreso de personas. En medio de ese clima, un equipo de profesionales de la salud, encabezado por el director ejecutivo de Zona Norte Paraná, Jorge Frowein, hizo la tarea de contención y atención con otras instituciones, “tratando de suplir áreas de organismos que habían sido desarticulado en los últimos años, como es la Sanidad de Frontera nacional que depende del Ministerio de Salud Pública de la Nación y quedó reducido a una persona; un técnico que no podía dar abasto a miles de personas que venían desde distintos lugares del planeta”, resumió Frowein.Efectivamente, en el primer día de bloqueo, se vieron visitantes que dormían en el piso. Luego se montó la denominada zona de cuarentena, un espacio donde los argentinos que ingresaban a Iguazú esperaban el transporte que los llevaría a destino. Después, desde Parques Nacionales, se montaron dos gazebos para resguardar a las personas del sol y dos días más tarde, el Ejército Argentino montaba las carpas de campaña, buscando brindar algo de comodidad a aquellos que ya habían pasado por muchas cancelaciones de vuelos y al llegar a Iguazú, se encontraban con más horas de espera.En forma posterior, la delegación de Migraciones, Gendarmería, Salud Pública, Sanidad de Frontera, Ministerio del Interior, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, habían logrado montar un equipo interdisciplinario a fin de evacuar a quienes ingresaban, mediante logística coordinada con empresas de transporte.Frowein afirmó que surgieron muchos comentarios al respecto, “pero, como digo yo, 'estuve allí' y sé que se estuvo controlando, se fue haciendo toda esta tarea con responsabilidad; tratando que esta gente no ingrese a Iguazú, sino que sigan su camino a sus hogares”.Como médico afirmó que se atendía a miles de personas por día y cuando fue disminuyendo el flujo, unas 700 personas. “Se les efectuaba la declaración jurada, se controlaba la sintomatología, la temperatura y se decidía si debía activarse el protocolo”.La situación que terminó complicando la operatoria fue la decisión del intendente de Iguazú, Claudio Filippa, de intentar obligar al gobierno nacional el cierre de la frontera. Al no lograr impulsó una medida extrema que consistió en bloquear el libre tránsito de vehículos sobre la ruta nacional 12 e inhabilitó a Defensa Civil y a los Bomberos a que continúen colaborado en la zona de frontera. Por este bloqueo de la comuna, hay una causa iniciada. No obstante, el trabajo de evacuación continuó con algunos cambios, hasta el cierre total por orden del gobierno nacional que se hizo efectivo el domingo 29 de marzo.Luego del cierre total, un grupo de 17 viajantes insistieron en ingresar al país tras el bloqueo en el puente internacional.Este grupo fue asistido durante cuatro días, hasta que el gobierno nacional emitió la autorización y desde el equipo de evacuación, enviaron un micro de larga distancia para el posterior traslado.Actualmente, sólo ingresan diez camiones diarios con víveres en un promedio acondicionado.