Asesinó a su ex pareja en plena vía pública de Tucumán

Sábado 4 de abril de 2020

Una joven de 22 años fue asesinada ayer a la mañana a puñaladas en la puerta de su casa en la ciudad de Tucumán por el padre de sus hijas menores, quien luego fue detenido por el femicidio.Se trata de una joven identificada como María Alejandra Sarmiento (22), quien fue atacada a puñaladas por su ex pareja y se convirtió en la quinta víctima de femicidio en esa provincia en lo que va del 2020.Según los investigadores judiciales, todo comenzó cuando Edmundo Martínez (55), padre de las hijas menores de Sarmiento, se presentó en la casa de su ex mujer, en el asentamiento Sánchez de Villa Mariano Moreno, en la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán.De acuerdo a lo que pudieron establecer los pesquisas, la mujer salió de la vivienda para ir a comprar alimentos cuando fue sorprendida por su ex pareja, quien comenzó a atacarla con un cuchillo en distintas partes del cuerpo.Mientras el hombre atacaba a su ex mujer, la hermana de la víctima pretendió intervenir para evitar que la matara pero fue herida también con algunos cortes en las manos y en los brazos.Según las fuentes, Sarmiento cayó malherida en la vereda y murió antes de que pudiera ser atendida por los médicos.