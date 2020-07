Asesinaron a tiros a kiosquero cuando atendía a un menor

Miércoles 29 de julio de 2020

Un comerciante de 57 años fue asesinado de tres balazos delante de un niño de 12 años que compraba en el kiosco y almacén que la víctima atendía al frente de su vivienda en la localidad bonaerense de José León Suárez, y se investiga si se trató de un homicidio en ocasión de robo o si hubo otro móvil.El hecho ocurrió el lunes por la noche en calle 2, 3316 y Malvinas, de la mencionada localidad del partido de San Martín, en el noroeste del conurbano, donde se encontraba la víctima, identificada por la policía como Marcelino Luque (57).Según las fuentes, el hombre tenía en la parte delantera de su vivienda un kiosco y almacén que atendía por una ventana y al momento de ser baleado atendía a un niño de 12 años que había ido a comprar.Los investigadores determinaron que un delincuente se acercó y aparentemente le disparó en varias oportunidades tras insultarlo.“Vino un hombre en bicicleta, se acercó, le dijo ‘hijo de puta’ y le disparó tres tiros. Primero se dijo que fueron en el rostro pero son todos en el pecho”, dijo una fuente judicial.Mientras tanto, un investigador policial explicó que, en principio, se cree que el comerciante no ofreció ningún tipo de resistencia y que no llegaron a robarle nada,En ese sentido, el mismo pesquisa indicó que el agresor fue “directamente” contra el kiosquero y en ningún momento se dirigió al niño que compraba.En tanto, el comerciante baleado fue trasladado por sus propios familiares al Hospital Fleming de San Martín, donde intentaron reanimarlo aunque falleció por la gravedad de las heridas.Por su parte, Abigail, una hija de Luque, publicó ayer por la madrugada en su muro de la red social Facebook una fotografía junto a su padre, apodado Chiqui, en la localidad correntina de Mercedes y otra del lugar del hecho, justo después del crimen, cuando ya había arribado al lugar la Policía.“Ese asado, esa promesa de ir a ver a Boca, tus manos ásperas, tus tratos de bebé que me dabas constantemente, nuestros viajes a nuestro Gauchito Gil, nuestros mates, esas tardes de partidos de la B, esos análisis políticos, tus chistes, tus besos, tus memes, tu picardía, tu amor, tu risa, tu voz...cuántas cosas colgadas en el tintero, escribió.Y concluyó: “No me va alcanzar la vida, vos eras la mía, la de mis hermanos, la de tus nietos y hasta la de mamá. Te amamos tanto papi que todo esto ya no sirve hacerlo. Solamente pido justicia por mi papá”.El caso es investigado por el fiscal Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín y por efectivos de la comisaría de José León Suárez.“Todavía no tenemos un panorama claro. Hay un testigo único que es un chico de corta edad. Todavía no sabemos cuál es el móvil”, dijo un vocero judicial.Fuentes policiales también indicaron que, si bien en principio no está acreditado que haya existido robo, aunque no descarta ninguna hipótesis, entre ellas que el crimen esté vinculado a alguna cuestión personal o algún conflicto previo en el que estuviera involucrado el comerciante.