Asesinaron a balazos a un paraguayo y dejaron en grave estado a su hermano

Lunes 23 de diciembre de 2019

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 7 Los investigadores secuestraron del lugar del ataque a los hermanos Ruiz Díaz 7 vainas servidas calibre 22 que serán analizadas por los pesquisas.

Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

Una repentina ráfaga de disparos alteró la tranquilidad que se vivía el sábado por la noche en un sector del populoso barrio Las Palmeras, ubicado a unas 35 cuadras de la zona céntrica de Puerto Iguazú.Los estruendos sacudieron a un puñado de vecinos que se encontraban en inmediaciones a una ferretería, y que al salir a ver qué sucedía, se toparon con dos hermanos paraguayos, de 20 y 27 años, tendidos en sobre una calle terrada y con varios impactos de bala cada uno en distintas partes del cuerpo.Los heridos fueron trasladados de urgencia en ambulancia hasta el hospital Samic local en donde el mayor; identificado por la policía como Diego Armando Ruiz Díaz Sánchez falleció producto de las graves heridas.En tanto que su familiar luchaba por vivir hasta ayer por la noche en el sector de terapia intensiva del citado nosocomio y su pronóstico era reservado.De acuerdo a las investigaciones preliminares por parte de la Unidad Regional V y del Juzgado de Instrucción Tres, el responsable de los disparos sería otro paraguayo, quien hasta anoche no había podido ser capturado por la policía y que al parecer habría trasladado en motocicleta a los hermanos hasta Iguazú desde el vecino país.El violento episodio fue alertado a la Policía minutos después de las 22.30 cuando Diego Armando y su hermano José Mariano, ambos domiciliados en Ciudad del Este, fueron encontrados muy malheridos en inmediaciones a la ferretería Acrilar.Voceros vinculados al caso indicaron a este matutino que Diego Armando se encontraba recostado sobre los pies de su familiar y que gemía de dolor producto de impactos de bala que recibió a la altura de la sien derecha y otro en el cuello.En tanto que José Mariano permanecía inmóvil, aunque consciente a pesar de los disparos que sufrió en la espalda y en el cuello.Antes de ser trasladados al centro asistencial de la Ciudad de las Cataratas, el menor de los heridos comentó brevemente a los pesquisas que tanto él como Diego Armando habían llegado minutos antes a la ciudad, desde Ciudad del Este, a bordo de una motocicleta Taiga que era conducida por un sujeto a quien conocían con el apodo de Pampi.Siempre desde el relato del herido, una vez de lado argentino los motociclistas hicieron una parada en el viaje en un sector del barrio Las Palmeras ya que uno de los hermanos pidió para orinar. En ese contexto, los dos hermanos bajaron de la moto y fueron hasta un sector de malezas de un baldío de la zona en donde inesperadamente fueron atacados a balazos por la espalda por Pampi.Este último escapó rápidamente del lugar y se cree que habría buscado refugio en Paraguay.Inmediatamente tomó cartas en el asunto el juez Martín Brites, quien una vez enterado del fallecimiento de uno de los heridos dispuso la realización de una autopsia para determinar la cantidad de disparos que recibió y confirmar la mecánica del ataque.Además solicitó la colaboración de las autoridades del vecino país para localizar al atacante, de quien se busca establecer si posee antecedentes con la Justicia.En el lugar donde se produjo el hecho, personal de División Criminalística de la Unidad Regional V secuestró siete vainas servidas calibre 22 que serán analizadas por los pesquisas.Sobre las hipótesis del hecho los pesquisas consultados mantuvieron un fuerte hermetismo debido a que hasta ayer las investigaciones continuaban, aunque no se descartaba la posibilidad de que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.Por otra parte, los investigadores buscaban indagar más en los dos hermanos y las actividades que realizaban en Puerto Iguazú.De acuerdo a trascendidos que circulaban ayer entre vecinos del barrio se hablaba de que los dos hermanos Ruíz Díaz habían llegado a la ciudad tras cruzar el río en una embarcación y que en la costa los aguardaba su atacante con la moto.Aunque esta hipotesis no fue confirmada por los pesquisas.