Aseguran que será muy dura la negociación con el FMI

Miércoles 12 de agosto de 2020

El gobierno consideró que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “será muy dura”, porque no aceptará “ninguna condicionalidad” del organismo para cerrar un nuevo programa que podría concretarse “a comienzos del año próximo”.“No estamos en condiciones de aceptar ninguna condicionalidad del FMI. Le vamos a pedir que confíe en nosotros porque no podemos ajustar y porque sabemos que vamos a cumplir nuestras obligaciones”, sostuvo el presidente Alberto Fernández ayer en declaraciones a la radio FutuRock.En la misma línea, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que “la relación con (la directora gerente del FMI) Kristalina Georgieva y todo el staff ha sido muy buena”, pero subrayó que “esto no quita que esta vaya a ser una negociación muy dura, compleja”.“No podemos aceptar condicionalidades que nos exigen ajustes, pero sabemos que debemos cumplir con nuestras obligaciones”, sostuvo por su parte el presidente, quien aseguró que Georgieva “lo entendió; es una mujer que tiene una mirada especial sobre la economía y creo que ellos no insistirán con el ajuste”.Tras el acuerdo con los tenedores de bonos, el gobierno se apresta ahora a iniciar las negociaciones con el Fondo para refinanciar la deuda por 44.000 millones de dólares, correspondientes al préstamo que el organismo le otorgó a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.“No lo vemos rápido el acuerdo por la cantidad de cuestiones y detalles que hay que negociar”, anticipó Guzmán en diálogo con radio Metro.Por otra parte, ayer se conoció la noticia de que Argentina podría acceder a los mercados internacionales después de cerrar el proceso de reestructuración de deuda, según aseguraron ejecutivos del Bank of America Merril Lynch y Citibank Argentina.En un evento de la revista Forbes llevado a cabo a través de transmisión web, el director general de Argentina de Bank of America Merril Lynch, Sebastián Loketek, consideró que el país “podría tener un acceso rápido a los mercados de deuda externa”.Según Loketek, “el mercado no quedará dolorido y estará abierto a financiar rápidamente a la Argentina”.