Aseguran que los incendios en Misiones están bajo control - El Territorio Misiones

Oficializan la Secretaría de Cambio Climático A las 13, el gobernador Oscar Herrera Ahuad mantendrá una videoconferencia con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, en la que formalizarán la Secretaría de Estado de Cambio Climático, como así también presentarán el programa Casa Común, en conjunto con 70 jefes comunales de la provincia.



De esta manera, se conocerá quién será el titular de la flamante cartera, que fue creada el pasado 17 de septiembre luego de la sanción que otorgó la Cámara de Representantes al proyecto de autoría del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.



Según anticiparon a El Territorio, Patricio Lombardi, asesor en Relaciones Internacionales del gobierno de Misiones, es el nombre elegido para presidir la flamante área.





Los incendios en diferentes puntos de la provincia son una preocupación creciente en el país. Según los datos del Plan de Manejo de Fuego en el país, son catorce las provincias que están en alerta por los incendios, entre las que figura Misiones.En este sentido, el ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, dijo que los incendios que hasta ahora se registraron en la provincia están bajo control. “Tenemos focos activos pero son pequeños, de 15 o 20 hectáreas y están bien identificados. Eso no significa que no sea preocupante. Todo incendio lo es por más pequeño que sea. Pero no tienen la magnitud arrasadora que está teniendo el fuego en otras provincias como Corrientes, Córdoba o San Luis”, señaló en diálogo con El Territorio.Quizá ese fue uno de los motivos por el cual se decidió suspender la visita a la provincia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, que estaba prevista para hoy pero que ayer por la tarde se decidió posponer. “Cabandié no va a viajar a Misiones pero va a mantener una reunión por videoconferencia con autoridades de esa provincia para abordar distintas cuestiones relacionadas a prevención, manejo del fuego y también a trabajos en áreas verdes protegidas”, explicaron desde la cartera. En esta línea, hoy el funcionario nacional se reunirá con el gobernador Herrera Ahuad para la puesta en marcha de la Secretaría de Cambio Climático (ver Oficializan...).Ayer por la tarde hubo una reunión de trabajo que se realizó de manera virtual con los ministros de Turismo y Deporte y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Matías Lammens y Juan Cabandié, con sus pares de Misiones, de Turismo, José Maria Arrúa y de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Mario Vialey. Según pudo averiguar este matutino, en esa reunión y teniendo en cuenta que la situación de los incendios en Misiones no representan el grado de peligrosidad que sí lo tienen otras jurisdicciones del país, se decidió posponer la visita de Cabandié a la tierra colorada.“Tenemos diálogo directo con las autoridades nacionales y estamos trabajando en equipo para prevenir que el fuego en Misiones tome la dimensión dramática que tiene en otras provincias, por eso solicitamos a toda la población que evite cualquier tipo de quema ya sea en zonas urbanas o rurales”, explicó.Consultado sobre cuál es el grado de control que se está haciendo en Misiones para evitar incendios, Vialey indicó que “estamos trabajando en la concientización de toda la población para que sepan que estamos en estado de sequía que sumando a las altas temperaturas forman un combo propicio para la propagación del fuego. Por eso queremos que la población sepa de este peligro y no tener que llegar al extremo de penalizar o labrar infracciones, que obvio si se incumplen las normas nos vemos obligados a hacerlo”.Con respecto a si la provincia solicitó alguna ayuda al gobierno nacional para el control del fuego, Vialey dijo que “hasta ahora con lo que tenemos estamos trabajando bien, al punto que la autobomba y el helicóptero hidrante de Misiones se está usando en Corrientes donde la situación es mucho más alarmante”.Según consignó el medio Página 12, los incendios forestales que afectan a catorce provincias ya arrasaron con 430.000 hectáreas en todo el país.