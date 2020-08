Aseguran que habrá un cambio copernicano para los usuarios - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

El congelamiento de precios de las comunicaciones hasta fin de año y la categorización como servicio público esencial a internet, tv paga y móviles constituye un “cambio copernicano”, afirmó Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.“Esta declaración de servicio público, en la que el Estado recupera herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de servicio y universalidad, nos abre una puerta a una transformación muy grande, es un cambio copernicano”, dijo Boada a Télam.“Estamos en un escenario totalmente distinto al de hace dos días, donde las asociaciones pensábamos cómo hacíamos para llevar nuestro mensaje”, agregó.Según la ONG, “la declaración de servicio público es algo que veníamos pidiendo hace años; hubo avances regulatorios en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después hubo un claro retroceso dejando esto en la libertad del mercado”.En tanto, desde parte de la oposición cuestionaron la medida porque sostienen que alejará inversiones y pondrá más obstáculos a pymes.Boada aseguró que desde la asociación anhelan “que los consumidores también tengan una participación en la fijación de regulación de precios”, por lo que van a pedir hacerlo y que “el servicio mínimo que se establecerá por reglamentación tenga un piso alto, no bajo; no igualemos para abajo, sino para arriba”.Asimismo, apoyó el congelamiento de tarifas para estos servicios hasta el 31 de diciembre, ya que “se venía un aumento que ya habían anunciado a partir del 31 de agosto”.“En medio de este momento, en el cual la gente tiene su bolsillo mas chico, aumentar tarifas de algo tan necesario como es en este momento internet y levantar trabas para que la gente no use esos servicios, era un problema”, remarcó.El congelamiento de los precios se dispuso a una semana de que las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por cable aplicaran los anunciados aumentos que iban desde 10 hasta 18%, según los casos.Por su parte, el titular de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, Pablo Carro, afirmó que “es una decisión importantísima que recoge el espíritu doctrinario y los aspectos claves del proyecto que elaboramos con Blanca Osuna”.En tanto, el senador radical Julio Cobos expresó su conformidad con que la telefonía celular sea calificada como servicio público: “Desde hace años venimos insistiendo con esto”.En cambio, para el ex senador de Cambiemos Federico Pinedo “la estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis”, según publicó en su cuenta de la misma red social.Desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño propuso en diálogo con FM La Patriada ir “a fondo” con los servicios de internet y telefonía celular y que sean estatizados y con una tarifa accesible.