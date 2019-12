Aseguran que el boleto no subirá hasta que Nación defina política de subsidios

Domingo 29 de diciembre de 2019

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

Tarifas congeladas en Buenos Aires El presidente Alberto Fernández resolvió no aumentar los boletos de los trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) por un plazo de 180 días.

La medida implicará también un congelamiento por 120 días de los subsidios destinados al sector, según confirmó Infobae luego de diferentes consultas a fuentes del área de Transporte.

La decisión fue resuelta en el marco de la Ley de Emergencia Económica que fue sancionada la semana pasada en el Congreso. Durante ese período de tiempo, el gobierno analizará una revisión integral del esquema de tarifas del transporte público de pasajeros de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, sostiene el periódico digital sobre la decisión que influye en la economía doméstica de unas diez millones de personas que usan estos medios de transporte todos los días.



En cifras 40% Es lo que se paga de más en concepto de “penalidad” en Posadas, Garupá y Candelaria cuando no se abona el pasaje con la tarjeta Sube.

El último aumento rige desde enero En Posadas, Garupá y Candelaria el último aumento del boleto entró en vigencia el 1 de enero pasado, cuando la tarifa, luego de audiencias públicas obligatorias, se elevó 5 pesos.

Actualmente el precio del pasaje de un viaje en colectivo para quienes abonen con la tarjeta Sube es de 20 pesos y sin Sube abonan 28 pesos para un viaje dentro de la capital provincial.

En tanto, quienes unen las ciudades de Garupá y Posadas pagan con Sube a 25,90 pesos y en efectivo 36,25 pesos.

A su vez, desde Posadas a Candelaria se abona 30,54 pesos con la tarjeta de plástico y 42,75 pesos sin ella.

Y dentro del ejido urbano de Candelaria el pasaje cuesta 20 pesos, según el cuadro de tarifas en vigencia.

La posibilidad de un aumento en la tarifa del servicio público de pasajeros es un tema que siempre genera rispidez en la población y más que nada en la golpeada economía de las familias trabajadoras.En los últimos días el asunto volvió a tomar estado público cuando se supo que en varios municipios de Misiones se comenzó a tratar la cuestión de un incremento en la tarifa. Por ejemplo, el viernes último, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó un aumento del boleto único, que pasará a valer 33 pesos sin tarjeta Sube y 28,60 pesos con el plástico.En Posadas, Garupá y Candelaria, los municipios que forman el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano (Situm), aún no se baraja la posibilidad de subas en la tarifa, aseguran.En ese sentido explicaron a El Territorio que desde las compañías que prestan sus servicios en esas tres ciudades, Casimiro Zbikoski SA y Río Uruguay, no hubo de momento una solicitud para modificar el cuadro tarifario vigente.“Nosotros no tenemos ningún pedido formal de aumento de la tarifa del boleto por parte de las empresas que prestan el servicio”, aseveró Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Posadas.En la misma línea, agregó que “tampoco está previsto por ahora realizar ningún tipo de aumento teniendo en cuenta que se está reorganizando el sistema nacional, las políticas públicas nacionales con respecto al transporte, porque la gestión anterior del presidente Mauricio Macri había cortado los subsidios al transporte, que tienen una incidencia en la tarifa del boleto. Entonces, en tanto y en cuanto no haya una definición específica sobre este tema, está todo suspendido para ver cómo va a funcionar la política de subsidios”.Insistió en que están a la expectativa de que haya definiciones claras sobre cuáles y cómo van a ser las políticas económicas que se implementen a nivel nacional en materia de transporte, un servicio que en los tres municipios del área metropolitana provincial mueve a decenas de miles cada día.“Queremos ver si se van a volver a mandar subsidios desde Nación, si la Provincia va a poder cubrir o no los subsidios y en qué porcentaje, pero en concreto no tenemos nada en la Municipalidad de Posadas sobre pedidos formales de aumento en la tarifa”, señaló Ramírez.Por otro lado, destacó que en la capital provincial se está reorganizando el esquema y la forma en que se gestionan las políticas de transporte.“Por gestión y decisión del intendente Leonardo ‘Lalo’ Stelatto, se creó la Secretaría de Movilidad Urbana, que está trabajando la cuestión del transporte en general: infraestructura, planificación, cálculos, tarifas. Nosotros por supuesto estamos articulando con la Provincia y la Provincia a su vez con la Nación. Vemos cómo en el último tiempo el gobernador Oscar Herrera Ahuad está en constante trabajo con la Nación y estamos a la espera de todo lo que se resuelva, aguardando las decisiones que se tomen a nivel nacional”, precisó.Consultado sobre los primeros días de gestión en la comuna posadeña, el secretario de Gobierno de la actual gestión destacó que “fueron días muy intensos. Los ciudadanos de Posadas tienen una gran expectativa. Queremos lograr un municipio eficiente, cercano a la gente, que pueda dotar a los vecinos de mayor infraestructura, una buena planificación urbana y venimos trabajando en las diferentes temáticas como servicios públicos, seguridad, lucha contra el dengue y para el 2020 las expectativas son grandes, con un gabinete conformado y los organigramas ya completos. Estamos finalizando de hacer los diagnósticos y empezar a avanzar en las políticas públicas para la ciudad”.