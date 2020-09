Ascienden a 678.266 los positivos en todo el país - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

“Está lo que dice la empresa que lo vende y esto luego se verifica en nuestro país, lo hace la Anmat o a través de algún certificado de algún otro país. Creemos que es conveniente que tenga más del 90% de efectividad”.





Ventajas del nuevo test de antígenos La prueba utiliza la llamada tecnología de flujo lateral, similar al método que permite realizar pruebas de embarazo en el hogar.



Básicamente, estas pruebas activan una muestra líquida sobre la superficie de una almohadilla con moléculas reactivas para arrojar un resultado. Mientras que una prueba de embarazo está diseñada para detectar una hormona, BinaxNOW de Abbott busca un antígeno, una pequeña porción de la proteína del coronavirus que se toma del interior de la nariz.



Otra de las ventajas de esta tecnología es que facilitan el acceso al diagnóstico virológico sin necesidad de equipamiento de alta complejidad.



Los tubos de muestra para mezclar las solución reactiva con la mucosa extraída del hisopado.



Este nuevo test minimizará la transmisión del nuevo coronavirus y contribuirá a aliviar la tarea de los laboratorios de biología molecular de las diferentes jurisdicciones del país.





Otras 391 muertes y 13.467 contagios con coronavirus se registraron ayer en la Argentina, con lo que suman 14.766 los fallecidos y 678.266 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.La cartera sanitaria indicó que son 3.527 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61% en el país y del 66% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 53,62% (7.221 personas) de los infectados de ayer (13.467) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 678.266 contagiados, el 79,11% (536.589) recibió el alta.El reporte vespertino consignó que murieron 226 hombres, 162 mujeres.Formosa no reportó casos, mientras que Corrientes (-4) reportó números negativos porque reclasificó casos a otros distritos.Ayer, fueron realizados 27.253 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.842.991 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 40.615,3 muestras por millón de habitantes.El miércoles en el edificio del Ministerio de Salud, las autoridades de la cartera sanitaria, presentaron el nuevo test de antígenos para SARS-CoV-2 que permitirán obtener un resultado entre 15 a 20 minutos en personas que presenten síntomas compatibles a la enfermedad Covid-19. El nuevo test no reemplaza a las pruebas PCR para detectar el nuevo coronavirus que tiene paralizado al mundo desde hace ya más de nueve meses.Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud dijo: “La PCR real time es el test con mayor sensibilidad y mayor capacidad para detectar al virus. En general estos test, como los PCR o los isotérmicos, que se han descubierto en nuestro país, son test que buscan el ADN, es decir, que utilizan el genoma del virus para detectarlo. En este caso, estos test lo que identifican son las proteínas de superficie del virus, el antígeno, que esa proteína es la que después genera los anticuerpos”.En octubre hay una gran expectativa por el regreso de los vuelos. Pero todavía no se sabe exactamente cuándo serán ni qué medidas sanitarias se tomarán para su tan esperada vuelta.Ante la inquietud, sobre si estos test podrían ser utilizados y Medina respondió: “Primero hay que revisar la estrategia si se pretende hisopar a todas las personas que van a realizar un vuelo, nosotros creemos que eso no es efectivo. Hay medidas que se pueden tomar que disminuyen mucho el riesgo de contagio, pero en realidad el hisopado dura unas horas porque la persona puede estar incubando la infección y puede aparecer horas o días después los síntomas, por lo cual un hisopado no da garantía”.Sobre el porcentaje de efectividad de estos nuevos test que presentaron desde el Ministerio de Salud, Medina dijo que hay distintas sensibilidades.