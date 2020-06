Ascienden a 1.184 los fallecidos y a 55.343 los contagiados en el país

Viernes 26 de junio de 2020 | 20:30hs.

De los 2.886 nuevos casos, 1692 son de la provincia de Buenos Aires, 967 de Capital Federal, 76 de Chaco, 31 de Neuquén, 27 de Jujuy, 25 de Formosa, 19 de Entre Ríos, 13 de Río Negro, 12 de Santa Fe, 10 de Chubut, 8 de Córdoba, 3 de Mendoza, 1 de La Rioja, 1 de Misiones y 1 de Tucumán.





Según confirmó el subsecretario de Salud Pública de Misiones, Héctor Proeza se trata de un paciente que reside en Buenos Aires y no hizo el cambio de domicilio, por lo que todavia su DNI tiene domicilio en la provincia, pero no vive en Misiones, por lo que se pedirá corrección al Ministerio de Salud de Nación en las próximas horas. En Misiones no se registraron hoy nuevos casos y se mantiene en 39 los casos positivos.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 34 muertes y 2.886 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 55.343 y las víctimas fatales suman 1.184.Del total de esos casos, 1.061 (2%) son importados, 20.095 (36,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 23.464 (42,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Durante la mañana se registraron 17 nuevas muertes. 10 hombres, siete de 84, 65, 94, 59, 92, 31 y 93 años, de la provincia de Buenos Aires; uno de 68 años, de Chaco; dos de 79 y 74 años, de la ciudad de Buenos Aires; y 7 mujeres, cuatro de 95, 73, 79 y 83 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 78 y 68 años, de Capital Federal; y una de 47 años, también de Chaco.Por la noche, se comunicaron 17 muertes más: 12 hombres, ocho de 70, 73, 67, 80, 79, 37, 68 y 62, de la provincia de Buenos Aires; cuatro de 60, 69, 81, y 75 años, de la ciudad de Buenos Aires; y cinco mujeres de 85 y 77 años, de la provincia de Buenos Aires; tres de 39, 98 y 90 años, de Capital Federal.Ayer fueron realizadas 9.120 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 318.721 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 7.023 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 213.175 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. A la fecha, el total de altas es de 18.416 personas.