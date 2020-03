Ascenso de las temperaturas y días mayormente soleados

Lunes 2 de marzo de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Comenzamos la semana con sol a pleno en gran parte de la provincia, hacia el norte/noreste se espera algo de inestabilidad para esta tarde debido al aporte de humedad por el este. La semana estaría dominada por buenas condiciones del tiempo debido a la continuidad de sistemas de altas presiones que bloquean el ingreso de frentes fríos por el sur. Gran parte de nuestro país está siendo afectado y seguirá con altas temperaturas, inclusive sobre la región patagónica se encontrará con máximas por sobre los 35°; esta ola de calor persistirá toda esta semana y regiones como el Chaco, Pampeana y Cuyo soportaran máximas de 40 y 45°. Este bloqueo atmosférico además de generar esta situación de clima muy caluroso sobre nuestro país, está provocando intensas lluvias y tormentas sobre el sureste del Brasil generando inundaciones, deslizamiento de tierras y tormentas severas en regiones que semanas atrás han tenido serios inconvenientes en áreas como San Pablo que fueron las más intensas en 35 años. En Misiones tendríamos varios días de tiempo bueno con madrugadas algo frescas y tardes cálidas; de esta manera continuaría el clima en Misiones y la región inclusive hasta mediados de este mes cuando se inicie una ola de calor con máximas entre 37 y 41° en nuestra provincia. Riesgo de incendios en aumento: observando esta situación podemos declarar una situación critica para los próximos días en Misiones producto de días soleados y baja humedad que será el común denominador del clima en nuestra región; la humedad por las tardes descendería por debajo del 30%.Pronóstico hasta el juevesHoy: cielo despejado para el sur, parcialmente nublado para el centro y nuboso a la tarde para el norte pudiendo registrarse chaparrones aislados de escasos milímetros; se esperan vientos leves a moderados del este/sureste, las temperaturas mínimas en 15 y 19°, mientras que las máximas en 25 y 32°. Mañana: cielo algo nublado, principalmente a la tarde en toda la provincia; se esperan vientos leves a moderados del sureste, las temperaturas mínimas en 15 y 19° mientras que las temperaturas máximas en 28 y 32°.Miércoles: cielo algo nublado para las zonas Sur y Norte, la franja central de la provincia tendría cielo nublado a la tarde pero no habrá lluvias; predominaría el viento del cuadrante sureste sin cambios, las temperaturas mínimas en leve ascenso, mínimas en 19 y 21° mientras que las temperaturas máximas se ubicarían en 30 y 32°.Jueves: cielo algo a parcialmente nublado principalmente a la tarde, la humedad continuaría muy baja y se esperan vientos leves del este alternando con el noreste, las temperaturas mínimas en 19 y 21°, las temperaturas máximas en 31 y 33°.Tendencias a corto y mediano plazo en MisionesPara el periodo del 2 al 10 de marzo, las lluvias estarían ausentes en nuestra región, se esperan precipitaciones muy escasas entre 1 y 5 milímetros entre San Pedro y Andresito. Las temperaturas promedio se ubicarían en 26° en zona Sur, 24° para el centro de la provincia y 22° para el norte. Para el período del 10 al 18 de marzo, no habrá precipitaciones y el riesgo de incendios será extremo, las lluvias no sólo estarían ausentes en la provincia sino en la región. Las temperaturas oscilarían en 26° para el Sur y Alto Paraná, en la franja central alcanzarían los 24° de promedio mientras la zona nordeste llegaría a 22°.Ríos y arroyos de la región en bajaSe espera una disminución constante de los ríos Iguazú y el Uruguay, los arroyos podrían tener una baja importante, incluso por debajo de los valores históricos afectando las tomas de agua de distintos municipios; además la breve pero intensa sequía tendría efectos en el sector ganadero con sus pasturas y posibles incendios que afectarían distintos puntos de la provincia y el agrícola que podría tener fuertes impactos en cultivos a cielo abierto como lechugas, repollos, zapallos y en menor medidas el cultivo de yerba mate, té y plantaciones tardías como maíz y soja.