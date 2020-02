Asaltaron y apuñalaron a jugadora juvenil de River Plate

Sábado 22 de febrero de 2020 | 18:03hs.

Ariana Lima

La juvenil jugadora de Santo Tomé (Corrientes),, quien se incorporó en las últimas semanas al club River Plate y fue convocada para la selección Sub17, sufrió un atraco en Buenos Aires, mientras iba a entrenar. Un hombre armado la increpó, la redujo, le sustrajo 6 mil pesos y la hirió. Seguidamente, Ariana fue traída a Santo Tomé, donde se recupera de las heridas.“Fui citada para la Selección Argentina sub 17, voy a estar participando por la Copa América sub 17”, decía muy entusiasmada en diciembre último. En enero Ariana cambió de club, y se incorporó a River Plate.Pero el lunes último, 17 de febrero, “salía para ir a entrenar, pero se suspendió porque empezó a llover muy fuerte. Cuando volvía, paso por una plaza que ya queda cerca de la casa de mi madrina, y ahí es que me aparece un loco de atrás y me dice que si no le doy mi plata y me celular me va a matar. Me saca mí mochila me roba toda mí plata, me hinca en la espalda y dispara. Fue el peor momento para mí, se me cayó el mundo. Se le cayó el mundo a toda mi familia pero a pesar de todo eso sigo con todas las ganas de seguir”.Con lo ocurrido, la mamá de Ariana se descompensó y pidió que la joven regrese a Santo Tomé. El jueves 20, Ariana ya estaba en la ciudad, y le practicaron curaciones. El club le dio unos días para recuperarse.Su madre se mostró reacia a que su pequeña viaje nuevamente a Buenos Aires, pero tras algunas reuniones familiares decidieron que Ariana continúe tras su sueño: “el finde que viene me voy de nuevo”, dijo.