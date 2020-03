Asaltan a pareja de ancianos y se llevan $15 mil de su vivienda

Lunes 23 de marzo de 2020

La madrugada del tercer día de cuarentena sanitaria obligatoria para una pareja de ancianos de la localidad de Montecarlo no fue para nada tranquila. Y es que tres delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron en la morada del matrimonio cuando estos dormían y bajo amenazas se llevaron 15.000 pesos en efectivo y una gran cantidad de objetos de valor que había en el inmueble.Los damnificados por este hecho de inseguridad fueron Herminio G (86) y su esposa Elisabeth F (80), domiciliados sobre la avenida El Libertador del barrio Los Azahares.De acuerdo a los datos aportados por una hija de la pareja a este matutino, el robo se produjo cerca de las 3 cuando los malvivientes forzaron la puerta principal de acceso al inmueble y en cuestión de segundos no tardaron en llegar hasta la habitación del matrimonio.Según la entrevistada, durante los minutos que duró el atraco sus padres no resultaron con lesiones, más allá de las constantes amenazas para que no gritaran ni realizaran ninguna maniobra defensiva.Y añadió que la pareja permaneció todo el tiempo sentada en la cama mientras los ladrones recorrían la vivienda en busca de los ahorros y objetos de valor.Además del dinero en efectivo, se llevaron el aparato de teléfono fijo, los teléfonos celulares de los damnificados, un televisor de 50 pulgadas, una pava eléctrica, la llave del Renault Logan de la pareja y del portón del garaje, junto con un revolver calibre 38 y otros elementos de valor que había en el inmueble.Según relataron las víctimas a los investigadores, los malvivientes vestían ropas oscuras, aunque no portaban armas largas ni elementos punzo cortantes.Trascendió además que para no violar la cuarentena y respetar el horario, la pareja alertó lo sucedido recién en horas de la mañana a un vecino, quien a su vez denunció el robo ante la comisaría local.