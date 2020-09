Artistas misioneros resisten al ritmo del 2x4 - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Un festival independiente y solidario se abre mañana a partir de las 18 desde Misiones. Cuatro horas a puro 2x4 es lo que propone este segundo Tangotón, organizado por el Colectivo Tanguero Misiones (Cotami), con el objetivo de acercar el tango a los hogares misioneros y apoyar a los trabajadores del rubro de la provincia.Además de los organizadores, habrá representantes de toda la Tierra Colorada con espectáculos de música y danza. La transmisión será en vivo a través de Youtube/colectivo tanguero misiones.“Somos solamente dos personas, los conductores, que vamos a salir en vivo ese mismo día. El resto de los participantes mandan sus videos y nos encargamos de compaginarlos previamente”, contó sobre la modalidad, Alejandrino Vázquez , referente de la Peña Soñadores e integrante del colectivo tanguero.En la misma línea resaltó que, a la espera de una gran convocatoria con el innovador evento, en esta oportunidad se suma un premio consagración al artista más votado por el público. Así, cada espectador puede votar por el artista que más lo conmovió y, cuando tengas la votación terminada, la comisión directiva del colectivo tanguero va a consagrar al artista que más apoyo tuvo con una estatuilla.Cabe resaltar que, con la visión de difundir el tango en todas sus expresiones, Cotami se creó en febrero de este año y el primer festival en streaming fue en julio.“Fue tal la repercusión que tuvo el primer tangotón que la Red Nacional de Tango de Argentina nos convocó para que hiciéramos las transmisiones de ellos”, contó Vázquez sobre esa primera experiencia.Ahora, con el parate por la cuarentena y la crisis palpable de los trabajadores de la danza, también buscan llevar un aliciente a muchos compañeros, a través de estos talleres, charlas y espectáculos por los que el público puede hacer un pequeño aporte monetario a través de mercado pago.En el caso de la danza en pareja, todavía no estamos todavía autorizados para trabajar, por una cuestión sanitaria y de protocolos.“En realidad, la mitad de la danza de Misiones todavía no está pudiendo trabajar, porque si bien, se habilitó la actividad cultural independiente, el protocolo establece que se deben respetar las distancias obligatorias. Entonces, todas aquellas danzas que se bailan en pareja, están solamente autorizadas de manera individual y los profesores no dan clases, porque no se puede aprender a bailar solo, una disciplina que se baila en pareja”, relató Vázquez.“Entonces, muchos espacios del sector continúan paralizados. Este tangotón surge por eso, porque hay mucha gente que todavía no está pudiendo trabajar. Y la idea de este evento es justamente juntar auspiciantes, juntar dinero y la colaboración del público que nos mira para después dividir todo lo recaudado entre los participantes y de esa manera generar algún rédito económico y ayudar a los colegas a paliar la situación”, agregó el también bailarín.Además, la idea es reunir a todos los trabajadores del rubro, y mantener una conexión activa.“Tratamos de que todos los artistas que participen se registren en nuestro registro de tango, como para tener un número real de la gente que trabaja de esto. Este evento es también como una excusa para hacer un relevamiento”, deslizó Alejandrino al revelar que hay alrededor de 600 trabajadores relacionados al tango en Misiones que hasta la actualidad no estaban nucleados en un espacio particular.Entre los artistas confirmados que se podrán apreciar en este tangotón desde las 18 de mañana, se encuentran Martina Bordón (Aristóbulo del Valle), Son del Sur (Puerto Iguazú), La Ronda Tango Club (Oberá), Leonardo Baigorria (Posadas), Selva María (Posadas), Susana Gala (Posadas), Martín Leiton (Puerto Iguazú) y Susana Moreno ( Posadas). Los profesores y artistas participarán como beneficiarios de las contribuciones.Asimismo, se contará con la participación solidaria de Miguel Nadur (Posadas), Liliana Oleksow (Posadas) y Tania Rosa & Rafael García (Posadas).