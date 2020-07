Artistas enseñarán de manera virtual cómo hacer títeres con materiales reciclables

Viernes 31 de julio de 2020 | 14:30hs.













La transmisión será a partir de hoy (viernes) a las 18 hs y será a la gorra, es decir, el abono a los artistas estará sujeto a la consideración de los usuarios, quienes podrán colaborar a través depositando por CBU a la cuenta de la parejaa. “la idea es que sea fácil y con cosa que tengamos en nuestras casas”, explicó con entusiasmo Diego Raga en diálogo con El Territorio.Si bien el contenido es para toda la familia, “la idea es que los niños aprendan a hacerlo con la ayuda de los adultos”.Aquellos que estén interesados deberán unirse al grupo de Facebook “Títeres RecicloCirco ‘Tutorial Jakareziño’”, en donde además podrán ver otros tutoriales como “el uso correcto de la tijera” o “como agujerear una tapita de gaseosa” y otras enseñanzas pensadas en la seguridad de los niños al momento de trabajar con manualidades.

Darle vida a los residuos:

La iniciativa comenzó hace algunos años, cuando Raga asistió a un taller de títeres en el Galpón de la Murga de la Estación. “Se trataba de un curso para los jóvenes de aquel entonces”, recordó entre risas en diálogo con El Territorio. “Después de eso, no me despegué de los títeres. Empezamos a trabajar en algunas obras con Jimena Bianchi a la cabeza. Cuando terminó ese proyecto me fui a estudiar a La Boca, Buenos Aires, en la escuela de titiriteros”, detalló Raga, quien regresó a la Tierra Colorada en 2012 y se sumó a mediados del 2013 en un proyecto que lo impulsó, junto a su compañera de vida, a seguir con los títeres hasta hoy día.



Los personajes de títeres hechos con materiales reciclables cobran vida una vez más de la mano de Diego Raga y Berenice Texeira. Esta vez, los títeres estarán acompañando a la pareja durante la transmisión en vivo de su cuenta de facebook “Títeres RecicloCirco ‘Tutorial Jakareziño’”.Tal como indica el nombre de la página, la iniciativa consiste en realizar videos tutoriales para transmitir esos conocimientos en reciclaje, además del amor al arte titiritero. De esta manera, recipientes de shampoo, gaseosas, biromes y otros materiales que una vez finalizado su utilidad terminan en el tacho de basura, se convertirán en títeres llenos de alegría y compañia.