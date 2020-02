Artigas, Sarmiento y los revisionistas

Miércoles 26 de febrero de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

El 15 de febrero es la fecha que nació Domingo Faustino Sarmiento en 1811. Figura vilipendiada por el revisionismo histórico, y al contrario de la trama, ensalzan al Restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosas. Y sobre Rosas, gobernante del pasado, no debato ni debatiré sobre su figura pues adopté la postura de Félix Luna cuando expresa: “La polémica sobre Rosas ya no causa interés, pues al referirse a él, se está discutiendo valores que siguen siendo importantes en la vida colectiva y hasta individual de los argentinos de hoy, como la libertad y la soberanía nacional. Al que valora la libertad como categoría fundamental no gustará de Rosas. El que cree en la soberanía como articulador de la comunidad nacional hablará bien de él. Y así seguirán años y años”.

Manuel Gálvez fue de las figuras más destacadas del revisionismo y supo escribir la ‘Vida de Sarmiento’, cuyo contenido contradice la versión oficial de la historia. Pero también hizo su relato sobre la guerra de la Triple Alianza, donde particulariza responsabilidades del Paraguay y de acuerdo con ello fue benigno con Mitre. Católico practicante, fustiga al sanjuanino por laico y tener encontronazos con la iglesia en temas religiosos; lo considera cuasi perjuro.

Hecha esta breve introducción, me quiero referir al análisis que hace José María Rosa, ferviente antisarmientista, sobre un ensayo que tituló ‘Sarmiento Yanqui’, que aquí expongo resumido.

Decía que Sarmiento se sintió norteamericano y quiso hacernos tomar a todos los argentinos carta de naturalización en los Estados Unidos. Se le despertó una gran admiración durante el breve viaje de tres meses realizado en 1847 y en su estada de tres años como ministro diplomático entre 1865 y 1868.

Poco antes de ocupar la presidencia de la República Argentina, escribe a Horace Mann, (el gran educador estadounidense) solicitándole que su hijo acepte el cargo de rector de una universidad norteamericana que funcionaría en San Juan, pues era partidario de la enseñanza estatal y laica, pero a la norteamericana. Tomó la enseñanza normal como manera de “educar al soberano” en beneficio de los americanos del norte sobre los americanos del sur. Lo malo, lo irremisiblemente malo de Sarmiento no es su militancia política antirrosista, ni su laica posición religiosa, ni su salvaje y autoritaria acción de gobierno, ni las falsedades de su gobierno. Es su profundo, meditado antinacionalismo y su desprecio por las cosas argentinas; su extranjerismo, y su triste encono contra el pueblo y darle después una educación deprimente.

Pero no estoy de acuerdo con la idea de que Sarmiento sea un traidor. No traiciona quien sirve honesta y lealmente una causa que entiende buena: Sarmiento creía con toda buena fe en los Estados Unidos y en los beneficios del comercio libre; gran escritor, infatigable luchador, de absoluta sinceridad hasta cuando “miente, es muy distinto a aquel general que se sentía muy argentino, muy entrerriano, muy federal, muy afín con los suyos, pero que les puso precio y se vendió a Brasil por algunos millones de patacones. Sarmiento no traicionaba porque no amaba a la Argentina, sino a una entidad futura que hablara inglés y formara parte de sus admirados Estados Unidos.

Tuvo grandes condiciones como educador, escritor y político ¡lástima que no estuvieran al servicio de la Argentina, precisamente!

Hasta aquí el análisis de Rosa sobre Sarmiento, pero antes, hubo en nuestra historia un hombre surgido de la Revolución de Mayo de 1810, que fue el primer admirador de los Estados Unidos. Se llamaba José Artigas nacido en Montevideo y educado primariamente por los franciscanos. Luego de pasar años en la frontera con Brasil, volvió para vestir el uniforme de Blandengues.

La bibliografía uruguaya sostiene que en su adolescencia se nutrió con libros de escritores estadounidenses como Thomas Paine, ideólogo del federalismo y autor de ‘El Sentido Común’, y también del francés Jean-Jacques Rousseau, autor de ‘El contrato social’. Según el investigador Carlos Maggi, el ideario artiguista está parcialmente captado por los textos estadounidenses y su influencia liberal republicana. Queda demostrado en párrafos de documentos del caudillo tomados directamente de ‘La independencia de la Tierra Firme justificada’ de Thomas Paine, y de la ‘Historia concisa de los Estados Unidos’, de John Mc Culloch, traducidos al castellano que el oriental poseía. Además, Artigas, en su proyectada constitución incluía parte de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Constitución Federal de 1787.

También influyó en el joven Artigas el libro de Manuel García de Sena, el más importante predicador de las ideas de emancipación junto con Francisco Miranda, basado en las obras de los ideólogos del norte.

El libro de García de Sena se vendía en Buenos Aires. En la “Gazeta”, una tienda anunciaba la venta aclarando: “Son una historia concisa de los Estados Unidos de América desde sus principios hasta el año 1807”. Y también “La Independencia de la Costa firme justificada 30 años ha”, escrita por Tomas Paine. Libros que Artigas recibió como obsequio del Cabildo de Montevideo en 1816, y después de leerla se la “pasó” a Andresito, para que hiciera lo propio, ejemplarizándose en sus páginas.

Artigas, dirigiéndose al cuerpo capitular el 4 de mayo respondía: “Espero igualmente los dos tomos que V.S. me oferta referentes al descubrimiento de Norte América, su revolución, sus varios contrastes y sus progresos hasta el año de 1807. Yo celebraría que esa historia tan interesante la tuviese cada uno de los orientales”. Y escribiendo al soldado misionero el 20 de junio, expresa: “Al efecto incluyo a Ud. para que se entretenga ese quadernito descripción de las Fiestas Mayas en Montevideo. Igualmente remito a V. esa obra de la revolución de Norte América. Por ella verá V. cuanto trabajaron y se sacrificaron hasta realizar el Sistema que defendemos.”

Cabe la incógnita si Rosa ignoraba esta posición de Artigas.