Arsenal y Newell’s repartieron puntos en Sarandí

Domingo 26 de enero de 2020

Arsenal y Newell’s igualaron 1-1 en Sarandí, por la 17ª fecha de la Superliga, pero lo particular fue el festejo de Maximiliano Rodríguez ante Sappa.

El local se puso en ventaja con un golazo de Torrent, pero en una ráfaga, la Lepra llevó mucho peligro y logró el empate mediante un penal.

Maxi Rodríguez mandó un centro que pegó en la mano del defensor del Arse, Franco Sbuttoni, y Penel sancionó la pena máxima. El propio capitán de Newell’s se hizo cargo del penal y se dio una situación particular.

Daniel Sappa buscó de todas las maneras poner nervioso al experimentado futbolista: le habló, le hizo gestos, realizó movimientos a lo largo de la línea... Pero nada funcionó: con la serenidad y la calidad que lo caracterizan, Maxi mandó la pelota al fondo de la red y ahí llegó el particular festejo.

Cuando convirtió el jugador de Newell’s celebró de manera especial su gol: abrió los brazos y se fue directo enfrente del arquero, que no lo miró. Igualmente no fue mucho más que eso, pero no pasó inadvertido en Sarandí.