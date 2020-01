Arroyo presenta en Chaco el plan Argentina contra el Hambre

Lunes 6 de enero de 2020

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, presentarán hoy en Chaco el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que busca garantizar seguridad alimentaria y nutricional, dinamizar economías locales y potenciar propuestas productivas, según se anunció ayer desde la gobernación provincial.Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga acompañarán al ministro Arroyo en el Centro de Convenciones Gala, en Resistencia, para presentar este plan nacional que busca garantizar el derecho social a la seguridad alimentaria y nutricional y el acceso a la canasta básica de alimentos impulsando los proyectos productivos y las economías locales, precisó la gobernación en un comunicado.Uno de los ejes centrales del programa es la implementación de la Tarjeta Alimentaria, una asignación a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH un monto mensual fijo para comprar alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.Para ello, dicen desde el gobierno provincial, se trabaja en “un registro de productores locales a fin de conformar una red de comercialización local que garantice la demanda de la producción de las y los trabajadores de la economía popular y proteja el poder adquisitivo y la nutrición de las y los destinatarios, incentivando el consumo y desarrollo local”.“La economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar tendrán así un rol importante en el fortalecimiento de los mercados populares como espacios de comercialización con un precio justo y consumo responsable a partir del encuentro entre productores y consumidores, sin intermediarios”, indicó la gobernación.Además, agregó que “se instrumentarán créditos a tasas bajas e incentivos a la economía social y agricultura familiar con el propósito de apuntalar proyectos vinculados a la autogestión”.“Serán herramientas financieras no bancarias destinadas exclusivamente a la adquisición de equipamiento productivo para que el trabajador o trabajadora pueda hacerlo con el respaldo del Estado sin la necesidad de un préstamo tradicional”, concluyó el comunicado.El ministro Arroyo sostuvo que es “un objetivo” del Gobierno impulsar el consumo sin que eso provoque un aumento de precios. Además, indicó que no hay problemas presupuestarios para atender las políticas sociales y que el plan que está en marcha “tiende a achicar la nueva pobreza”.“Ese es claramente un objetivo”, dijo Arroyo ante el dilema de impulsar el consumo sin que se traslade a los precios. En una entrevista a Clarín, el ministro indicó que la estrategia será “por un lado con Precios Cuidados, que establece criterios, y por otro con la devolución del IVA a las personas con tarjeta alimentaria, a la AUH y a los jubilados que cobran la mínima”.“Acá hay un recurso que no estaba, todos tenemos que luchar contra el hambre y los productos de la canasta básica tienen que ser cuidados”, dijo.“Mes tras mes baja el consumo de leche, eso es imperdonable. Lo que pasó en los cuatro años de (Mauricio) Macri es que primero la gente dejó de comprar ropa, después se endeudó y terminó tomando créditos al 200% de interés anual y después dejó de comprar alimentos. Y segundo, que estamos en una generación de chicos petisos y obesos, por el consumo de fideos, harinas y arroz. Por eso esto es una cruzada de todos: en la Argentina no puede haber hambre”, resaltó.Arroyo, además, sostuvo que no ve “problemas presupuestarios” para lo que tiene que ver con la política social.“El presidente (Alberto Fernández) ha sido muy enfático en que es una prioridad y el objetivo también es fomentar el desarrollo local”, dijo.