Arribas se negó a declarar y hoy es el turno de Majdalani - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

El ex director de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa por presunto espionaje ilegal, en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.El ex funcionario se negó a declarar y su defensa argumentó que no conoce la investigación debido a que su citación se confirmó la semana pasada, con lo cual pidió más tiempo para acceder al expediente, informaron fuentes judiciales.La acusación abarca “haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”.Para hoy a las 11, está citada a indagatoria con los mismos cargos la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani.Por otra parte, una ex agente de la AFI confirmó ayer ante la justicia federal que en 2018 visitó el “centro de monitoreo” del Penal de Ezeiza junto a un grupo de colegas encabezado por el ex jefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, ahora procesado por espionaje ilegal.