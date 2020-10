Arribas dijo que no ordenó el espionaje ilegal - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

El exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, declaró ante la Justicia que no ordenó la realización de tareas de espionaje ilegal y que “desgraciadamente” los mecanismos de control y denuncia “no fueron activados a tiempo”.“Nunca ordené la realización de inteligencia ilegal, así como tampoco nunca toleré a sabiendas conductas de estas características”, sostuvo Arribas.“Desempeñé mi cargo con respeto a la ley”, sostuvo el ex jefe de la central de espías en otro tramo de su declaración, y enfatizó que tampoco recibió una orden o pedido de realizar tareas de espionaje ilegal, lo que pareció apuntar a desvincular del tema a quien fuera su jefe, el ex presidente Mauricio Macri.