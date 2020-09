Arreglo de un camino generó desencuentros entre parientes - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

El trabajo de mejoras de un camino vecinal en San Pedro que comunica a colonia Plan Piloto con Paraje Gentil y desemboca en las rutas nacional 14 y provincial 27, generó un conflicto familiar y presentaciones ante las autoridades policiales.El pasado martes 8 de septiembre El Territorio dio cuenta sobre la situación de unas 50 familias que venían en conflicto con propietarios de dos lotes por donde atraviesa desde hace más de 30 años el ya citado camino vecinal. Se indicó además que por negativa de los dueños, el equipo vial de la Municipalidad de San Pedro no estaba autorizado a realizar los arreglos por lo que los vecinos, decidieron avanzar en la reparación de unos 900 metros que estaban en pésimas condiciones.El mismo día de la publicación, se presentó en dependencia policial Orildo Luis Bengelsdorff, de 64 años, para dejar constancia policial de que “hace más de dos meses aproximadamente tengo problemas con la familia de mi hermana Ana Bengelsdorff, su pareja Alfredo Dohle, sus tres hijos y la pareja de la última Marcelo Ribalko”.Según el denunciante “el problema es que por un camino que está en mi propiedad, donde ellos pasan todos los días, al hacerlo Alfredo Dohle, lo amenazó con golpearlo, hacerle la vida imposible para que dejara su vivienda y hasta amenazó con matar a los perros y quemar la casa del actual denunciante. También la amenaza se extendió a su esposa, según la denuncia presentada por el agricultor Orildo Luis Bengelsdorff.Dejó constancia de que sin autorización ingresaron a su propiedad “supuestamente para arreglar el camino”.Añadió el denunciante que al trasladarse hasta el lugar, “Franco Dohle me insultó diciendo que era camino público lo que no es cierto ya que es mi propiedad”.Afirmó que también provocaron daños en su propiedad, porque “desaparecieron unos 60 pinos aproximadamente”.Una similar constancia policial fue extendida en la comisaría seccional primera de San Pedro, mucho antes el 24 de marzo donde también Luis German Bengelsdorff, planteó que su padre Orildo Luis domiciliado en el paraje Gentile “hace tiempo tiene problemas con su cuñado Alfredo Dohle, con los hijos de estos y su yerno Marcelo Rivalco, quienes viven aproximadamente un kilómetro de la casa de mi padre”. Cita allí también la puja generada por el camino “que pasa por el medio de la chacra”.Como se indicó, El Territorio reflejó lo que hizo un grupo de vecinos, que ahora recibe la actual denuncia.Se reflejó entonces que el camino no recibía reparaciones desde hace unos cinco años, cuando los dueños de los lotes 25 y 23 se mostraron en contra de que la comunicación terrestre atraviese sus chacras, pese a la insistencia tanto del municipio como de los moradores, de resolver el conflicto.Al no obtener respuestas, y teniendo en cuenta que los colonos necesitan el camino en buenas condiciones para transportar la producción y pasar de una colonia a otra, un grupo de vecinos se reunieron, aunaron esfuerzos y con la ayuda de tractores, camiones y palas, entoscaron el camino. Ya entonces, se advirtió que temían alguna denuncia en su contra.También se advirtió que de cerrarse ese trayecto, los productores deben realizar, en vez de 900 metros, un recorrido de 40 kilómetros que implica transitar por rutas, donde quienes viven en la zona de Paraje Gentil tendrán que salir a ruta nacional 14, tomar la 27 y de esta llegar hasta Plan Piloto, y estos a su vez hacer el recorrido contrario para llegar hasta Paraje Gentil.Se explicó además que al ser una zona de pujante producción de yerba mate, té y tabaco, implica transitar por las arterias con máquinas lo que resulta peligroso, además el trazado es utilizado por los alumnos para acceder a la escuela, y en los últimos tiempos resultaba imposible transitar con vehículos menores.