Arrancó la inscripción para los Juegos Evita en los municipios

Domingo 2 de agosto de 2020

Ya se puso en marcha la décimoquinta edición de los Juegos culturales Evita, que esta vez tendrá variaciones en sus rubros y en la manera de desarrollo y evaluación debido a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia de coronavirus.Desde la Secretaría de Estado de Cultura provincial explicaron que el reglamento ya puede ser consultado en las dependencias de cultura de cada municipio o en la página oficial de cultura.misiones.gob.ar.La presentación oficial del certamen la realizó hace unos días la cartera de Cultura nacional y se dispuso la circulación de los nuevos reglamentos a todas las jurisdicciones y luego, a todos los municipios.El evento convoca a inscribirse en las disciplinas de artes visuales con subrubros de pintura, dibujo y fotografía; literatura en las subdisciplinas de poesía y cuentos y audiovisuales y videominutos.Está abierta la participación de las categorías sub 15, sub 18 y adultos mayores. Se prevé que las instancias locales comiencen este mes, las regionales provinciales en septiembre y octubre y el encuentro final nacional sea entre noviembre y diciembre.Los Juegos Culturales Evita se realizan de manera federal en todo el país con instancias locales, provinciales y nacionales. El lema de este año es ‘Abraza tu Cultura’. Se apunta a que todas las obras y producciones que se presenten por las distintas disciplinas respondan a este lema, “como posibilidad de acercarnos y abrazarnos en el actual contexto de distanciamiento social”, indicaron de la organización.Como se viene realizando en años anteriores, en Misiones, los municipios se ocuparán de hacer la difusión del certamen e implementar la modalidad de selección que crean más conveniente. Inclusive se habilita que allí donde las medidas sanitarias hayan podido flexibilizarse, se hagan encuentros presenciales.Los concursantes ganadores de la categoría sub 18 y de Adultos Mayores de las ediciones 2017, 2018 y 2019 podrán ser integrantes del plantel de jurados (en la disciplina en la que hayan participado, independientemente de la categoría), en las instancias finales municipales y provinciales, quedando a entera disposición de lo que considere pertinente el equipo de Coordinación Provincial. “El objetivo de esta propuesta es construir un puente de articulación con los ganadores luego de su participación y brindarles un espacio en donde puedan seguir vinculados a la política cultural del programa”, explicaron desde la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones, que tiene a su cargo la organización del certamen.En la instancia final provincial la evaluación estará a cargo de un jurado integrado por referentes de las distintas disciplinas establecidos por reglamento, un representante institucional de la Coordinación Provincial y por un especialista representante a cargo de la Coordinación Nacional. La evaluación en todas las disciplinas y categorías será establecida a partir de criterios especificados.La Instancia Nacional será un Encuentro de formato virtual que posibilitará la difusión y protagonismo de los ganadores finales de cada provincia. Esta Instancia Nacional consistirá en un Encuentro del que participan los que lograron superar las instancias anteriores de cada una de las provincias. En dicho encuentro se desarrollarán clínicas artísticas de calidad con docentes, a fin de brindar herramientas en la formación y en el proceso de aprendizaje de cada participante.Una vez concluido el Encuentro Nacional, serán otorgadas tres menciones especiales para cada disciplina por categoría (Jóvenes y Adultos mayores), en las cuales se tomarán en cuenta diferentes aptitudes artísticas definidas según cada jurado y la posibilidad de acceder a becas de estudio a través del Fondo Nacional de las Artes.También, ante la imposibilidad presente de realizar un viaje de encuentro e intercambio presencial, se desarrollará una publicación que exponga las obras producidas de los ganadores.