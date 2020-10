Arranca la capacitación docente para definir cómo continuar - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020 | 05:00hs.

Recomendaciones a docentes El Ministerio de Educación compartió, mediante sus redes sociales, recomendaciones para los docentes:



*En primer lugar, son de carácter virtual y obligatorio, como directivos pueden convocar al plantel docente a compartir la experiencia a través de cualquier plataforma (Zoom, Cisco Webex, otras).



*Es de suma importancia que los docentes trabajen todas las jornadas, sin dividirse por grupo o tema. Todas las temáticas son sumamente importantes y cada uno aportará reflexiones desde su propia experiencia.



*Por otra parte, se sugiere incluir a porteros y administrativos en las jornadas.



*Los documentos acuerdos realizados en la última jornada sobre priorización de contenidos, criterios de evaluación, acreditación y calificación y la planilla de asistencia con los datos solicitados de los docentes participantes, deberán ser subidos al siguiente enlace, únicamente en formato texto (sin imágenes): 10 mil caracteres aproximadamente. http://des.cge.misiones.gob.ar/semana/



Con el lema Resguardar continuidad pedagógica 2020-2021, desde hoy y hasta el viernes se realizará la Semana Federal de Formación Docente Continua en la que participarán directivos, docentes, personal administrativo y de maestranza de todos los niveles y modalidades del país. Será sin dictado de clases ni recepción de trabajos. Para descargar los materiales se debe ingresar a https://semanafederal.edu.misiones.gob.ar/.Durante esta semana se construirán los acuerdos institucionales, se definirán los criterios y se trazará el camino a seguir para pensar en la continuidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.Serán encuentros de trabajo, a través de las diferentes plataformas virtuales, de toda la comunidad educativa. A nivel nacional se definió que no habrá calificación numérica de los contenidos del estudiante, en tanto Misiones ratificó en las diferentes instancias del Consejo Federal de Educación que no habrá “promoción automática”.El alumno deberá acreditar los saberes adquiridos en este contexto de virtualidad, consecuencia de la pandemia.“Cada jurisdicción tendrá hasta el mes de abril la posibilidad de establecer estrategias de continuidad pedagógica. Nosotros vamos a cerrar el ciclo 2020 e iniciar el 2021 y en el medio lo que haremos será no una unidad pedagógica entre 2020 y 2021, sino una continuidad”, había manifestado el ministro de Educación, Miguel Sedoff, días atrás.Cada educador deberá participar en el establecimiento donde tiene mayor carga horaria. Serán encuentros de formación en servicio, colaborativo, no presenciales.Los encuentros del lunes al miércoles serán de carácter nacional, con material y consignas producidas de manera Federal por el Ministerio de Educación de la Nación.El primer día, hoy, se encarará la vuelta a las clases presenciales desde el punto de vista sanitario. El segundo día, mañana, será el momento de abordar la construcción de las subjetividades durante el tiempo de pandemia. El miércoles será el momento de apuntar a los lineamientos federales para el retorno a clases presenciales por nivel educativo. La jornada del jueves 8 será la de carácter jurisdiccional mientras que la quinta, institucional.