Arman una red solidaria para contener en situación de crisis

Sábado 18 de abril de 2020

Si hay algo que dejó en evidencia todo el drama del coronavirus es la solidaridad de las personas aportando en distintas áreas, desde donaciones de camas y colchones hasta asistencia a adultos mayores para hacer trámites, compra de medicamentos y de alimentos, entre muchas otras.En esa línea, Misiones Solidaria es un programa que coordinan los ministerios de Turismo, Cultura, Adicciones y la subsecretaría de Protección Civil en la que voluntarios particulares se suman para prestar sus servicios en el momento que se los requiera.Ya son más de 600 inscriptos en toda la provincia para realizar asistencia a adultos mayores en diferentes actividades, acompañamiento psicológico, ayuda en las colas de los bancos y supermercados con equipos de primeros auxilios. No obstante, en las localidades de la provincia las personas aportan su granito de arena sin necesariamente formar parte de este grupo.“Como esto va a ser una cuestión que lamentablemente va a llevar su tiempo, se va a prolongar, tenemos que tener recursos disponibles para distintas circunstancias porque las personas se van a cansar o van a reasumir compromisos inevitables y no van a poder continuar con las tareas solidarias. La idea es tener un banco de datos con recursos humanos disponible para poder trabajar en los momentos que se vienen de esta pandemia”, sostuvo a El Territorio Atilio de León, subsecretario de Protección Civil.Para ser voluntario se debe ser mayor de edad y no pertenecer a la población de riesgo y deben inscribirse al 376-4128390. También, a partir de la Línea 103 se reciben donaciones de particulares, empresas y comercios que luego son distribuidas de acuerdo a las necesidades. “Ojalá no los tengamos que usar, pero si se da la situación, tenemos la gente dispuesta a colaborar y a dar su mayor esfuerzo por el comprovinciano”, dijo De León.El penitenciario retirado, Eduardo Ayala (58) y el bombero voluntario José Díaz (58) son dos de las personas que salen todos los días a las calles a prestar sus servicios. Ambos coordinan el equipo posadeño por tener una amplia experiencia que los llevó a trabajar hace más de una década en el fatal tornado de San Pedro.Sobre ser voluntario, Ayala destacó: “Tenemos experiencia porque somos bastante veteranos. No conozco el nombre ni quién es la persona, pero la mayor satisfacción que tengo es la mirada de agradecimiento cuando uno lo está ayudando. La gratificación está en ayudar el prójimo y rescato lo que dice el Papa, que en este caso solos no nos podemos salvar, tenemos que hacerlo entre todos y ser solidarios. Por eso invito a los jóvenes o a cualquier persona que tenga disponibilidad horaria que abra la página y se sume”.Mientras, Díaz sostuvo: “La vocación es muy fuerte, como bombero siempre estamos en los lugares donde más nos necesita la gente. Espero que nos mantengamos así y que tengamos un final feliz y podamos tener una provincia nuevamente recuperada”.La cuarentena hizo que muchas personas, principalmente los mayores de edad deban recurrir a la ayuda de parientes, vecinos, conocidos para comprar alimento, remedios o por algún que otro trámite para evitar salir a las calles.Demetrio Martínez es movilero de una de las radios de Montecarlo desde hace muchos años y dado a que es una persona conocida por realizar actos solidarios, muchos vecinos recurren a él para solicitarle ayuda.“Creo que si uno es solidario con los vecinos después con el transcurso de los años va a recibir esa misma solidaridad. Y creo también que la gente me llama porque soy conocido y de confianza porque muchas veces los abuelos pierden la confianza en sus propios familiares porque no les dan su dinero, no los cuidan sumado ahora en la cuarentena que aparecen muchos aprovechados y ante la necesidad de ayuda terminan estafando a los viejitos”, compartió el hombre.Demetrio se moviliza en una moto y a medida que recorre la localidad en busca de noticias, va realizando los mandados y a medida que le dan los tiempos va entregando los pedidos. Por estos días también se encargó de acercar barbijos a varios vecinos que no tenían cómo comprar.Jorge Martínez (79) es viudo y mediante la colaboración de Demetrio tiene lo que necesita y no sale de su casa. “Ayudó a mi esposa a tramitar su jubilación y también me ayuda a mí ahora porque mis hijos no viven en Misiones y siempre está atento. Las veces que lo llamé, nunca me dijo que no podía”.En el marco del aislamiento social por la pandemia coronavirus, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernardo de Irigoyen puso a disposición tanto su recurso humano como medios de movilidad para la logística, en colaboración con los productores de Irigoyen y zonas aledañas, para que puedan distribuir y vender sus productos puerta a puerta y así también la población tenga en su mesa productos frescos directos de las chacra de la zona.En diálogo con El Territorio, Matías Sánchez, jefe del cuerpo activo, manifestó: “Esto es solo un poco de solidaridad y articulación institucional ya que lo nuestro es vocación de servicio a la comunidad y ahora más que nunca, en tiempos de pandemia tenemos que estar y colaborar con nuestros pequeños productores y también con la comunidad para que se queden en sus casas y evitemos entre todos el avance del Covid-19”.