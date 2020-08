Arman un catálogo de toda la obra de Ramón

Martes 11 de agosto de 2020 | 05:00hs.

Canto a la tierra de hoy





Cada momento es único. Este minuto en el que leés estas líneas también. Sin embargo, vivimos apurados, ansiosos y desde tiempos ignotos se busca destacar el valor del ahora.Artista como ninguno, Ramón Ayala no sólo atraviesa distintas disciplinas a cada paso y las conjuga en su vida cotidiana, sino que siempre vive el presente. Su obra da cuenta de ello y en una titánica labor junto su pareja Tere y a su manager Naty Zonis, dedica esta cuarentena a dar luz sobre admirables instantes de su carrera.Con 93 años, aislado de muchos amigos, de los shows, de todo, este tiempo se postuló como ideal para armar una especie de catálogo (que día a día crece) sobre su trabajo en la música y la poesía principalmente. También se suman aspectos de su obra pictórica como artista plástico y la literatura que está casi toda agotada, con el deseo de reeditar esos libros.Con un espíritu creativo constante, la cantidad de material que se fue encontrando es abrumadora, aunque un primer corte pretende digitalizar sus siete discos de vinilo solistas (fines de los 50 y principios de los 60), para septiembre a más tardar.“Él vive en ese estado.Yo le digo que está ‘enramonado’ y después de estar un rato con él, quedás ‘enramonado’, como que observás el mundo en el instante”, alegó Zonis al detallar que encontró “poemas que te ponen la piel de gallina, por la profundidad y la actualidad que tienen hasta hoy”.“Es un poema que no tiene edad no sólo de escucharlo en la voz grabada de Ramón, sino que nos pasa que muchos no saben ni cuándo ni cómo lo grabó, entonces no tiene tiempo ni espacio. Son poemas que también viven el hoy”, agregó la productora y precisó trabaja con los mejores especialistas de recuperación de sonido del país en este ambicioso proyecto.Cual Big Bang, el universo Ramón estalló en producciones que llegaron como material inagotable de esta iniciativa. Muy al estilo del prolífico músico, comenzó una rueda colaborativa que arrojó perlitas impensadas e inéditas.Con la publicación en las redes, se sumaron más y más aportes de instituciones privadas, estatales, coleccionistas, investigadores de Conicet que trabajan el tema Ramón Ayala, musicólogos, entre otros. Cada pedacito del rompecabezas va armando la trayectoria del misionero. Su paso por distintos escenarios, más allá de los litoraleños, como un disco que se editó exclusivamente en Francia, otro que apareció en Uruguay o ritmos cubanos e incluso andinos como una canción inédita dedicada a Purmamarca.Si bien al principio pareció haber abierto la caja de Pandora y probablemente sigan surgiendo novedades, Zonis entendió que “hoy te puedo decir que estamos viendo el mapa entero. Hay más de 60 canciones inéditas, algunas que no están ni escritas, algo muy del músico popular, la oralidad”.De esta manera, los vinilos serán los primeros en reaparecer, le seguirá la música grabada en cassette -formato más complejo para recuperar- y por último los inéditos. La idea es plasmarlo todo en una web como ‘el universo de Ramón’, graficando su canto, composición, poesía, dibujo, pintura, cada arista de su arte.En lo que respecta a su música, esta primera etapa contempla su carrera solista, mayormente autogestionada, ya que las colaboraciones abren un capítulo aparte como su aporte de guitarra en Canciones con Fundamento (1965) de Mercedes Sosa. A pesar de que mucho puede haber quedado en el camino, perdido entre mudanzas, inundaciones o incendios, la labor de Ramón es infinita y él mismo al revisar cada canción masterizada, aporta sus apreciaciones para que la recuperación sea lo más fiel y de calidad posible. Una vez digitalizado este trabajo, se podría pensar en reeditar esos vinilos, en lanzar cds especiales y hasta en un DVD de su concierto en vivo Ramón Ayala 90 años en el Teatro Margarita Xirgu (hoy disponible en YouTube).“El deseo es que él pueda disfrutar de ver circular su obra, pueda dialogar sobre algunas obras que no las tiene nadie y son casi inaccesibles”, ahondó la productora.“Hace unos días me llamaron para pedirme si podían poner una frase de Ramón en una pancarta” contó Naty. La solicitud era para la marcha contra la quema de pastizales en las islas del delta del Paraná y en reclamo de una urgente de la Ley de Humedales. “Es una canción que escribió en los 50 pero que sigue vigente como un canto a la tierra. Un canto que tuvieron muy pocos con tanta fuerza, como Atahualpa (Yupanqui) o Alfredo Zitarrosa pero que son contados con la mano”, sumó.Así, intuyó que además de ser un visionario en la combinación de disciplinas y géneros musicales, siempre abordó todo “con esa filosofía de vida: el misterio, el instante”.“Trabajar con él es el presente constante. Del mosquito al átomo, del átomo al cosmos... Esa idea de que somos uno con el universo. Y ahí también vuelven a aparecer canciones que en este contexto de la quema de los pastizales estamos pidiendo”, alertó Zonis, sobre la actualidad inmortal de la obra de Ayala.Más que historia, eterno presente de un brillante andar con los pies sobre la tierra.