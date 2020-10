Argumentan sobre cierre nocturno de una fábrica - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

La abogada Elizabeth Auras, que representa a vecinos que dicen haber sido afectados por los ruidos de una fábrica funcionando durante la noche, afirmó ayer que “la Resolución del Juez no sienta ningún precedente extraordinario, sino que aplicó las normas vigentes”. De esta manera, salió a defender la postura de la justicia que resolvió que la empresa GP Energy SA no siguiera trabajando por la noche, como cuestionó el propietario de la planta Enrique Bongers.La abogada, además, mencionó que tanto su cliente como los padres -que viven en ese lote hace 30 años- iniciaron la demanda. Argumentó que hay una ordenanza específica que establece la prohibición para trabajar a todas las actividades e industrias que generan ruidos desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Además de afirmar que “no hay en Capioví ningún aserradero que trabaje de noche”.Allí detalló “el artículo 505 de la Ordenanza Nº 219/03 que regula lo atinente a ruidos y establece: Queda prohibido dentro de los límites del ejido municipal causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos que propagándose por vía aérea o sólido, afecten o sean capaces de afectar al público, ya sea en ambientes públicos o privados, cualquiera fuere la jurisdicción que sobre estos se ejercite y el acto, hecho o actividad”. El propietario había indicado que esa ordenanza estaría desactualizada, razón por la cual recurrió a la Cámara de Apelación de Posadas.Sin embargo, Auras añadió que “Capioví es un pueblo, donde no hay tantas industrias, por lo que la intención de zonificación que tuvo la ordenanza 352/07 quedó en la práctica bastante desvirtuada. Es más, en el lote exactamente pegado al de mis clientes, hace poco tiempo se habilitó una Cabaña que se llama “La Celina” que está publicada en la página de la Municipalidad de Capioví, que está destinada al turismo”. Añadió que “lindante (pegado) al parque industrial propiamente dicho, se aprobó recientemente un loteo residencial, donde ya hay aproximadamente 15 casas nuevas”.Por lo que esta abogada de Puerto Rico afirmó ayer que “lo de área industrial quedó en la práctica en desuso”.A su vez, aseguró que la empresa en cuestión “era la única que trabajaba de noche, y se aplicó la ley”. Tras indicar que el personal no perdió su trabajo y que trabajan tres por turno, indicó que “no se hizo otra cosa que aplicar la ley”. Para finalizar afirmó haber intentado “arreglar en forma extrajudicial pero no hubo ningún tipo de interés por parte de Bonger, y se las tomó personalmente con Fabio Werle, que es la cara visible”, en alusión a la demanda planteada por este y otros de sus clientes.