Argentinos varados en la Aduana sólo quieren volver a sus casas

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 13:16hs.





“Solo buscamos volver a nuestras casas no queremos ir a Iguazú, hemos dormido en aeropuertos, nos cancelaron 4 vuelos, estamos cansados, soy insulino dependiente, estoy dentro del grupo de riesgo, yo usé todos mis ahorros para comprar pasajes y me despierto esta mañana con camiones que no me permiten seguir viajes, me da mucha impotencia”, indicó Eduardo Genelli de Buenos Aires.





Gendarmería con ayuda de los Bomberos Voluntarios y Defensa Civil trasladan a las personas que tienen vuelos previstos que han pagado más de 20 mil pesos el ticket del aéreo. Los colectivos fueron escoltados por Gendarmería y la Policía de Misiones.





No obstante ya fueron advertidos por el Intendente Claudio Filippa que no lo vuelvan a hacer porque endurecerá la medida y cerrará el acceso a Iguazú ubicado en autovía de acceso única salida de la ciudad de las Cataratas.





Cabe destacar que desde el Ministerio del Interior enviarán a 10 colectivos para el traslado de las personas.

Cerca de 300 ciudadanos argentinos se encuentran varados en la zona primaria aduanera del puente Internacional Tancredo Neves, molestos ya que no pueden salir rumbo a sus hogares debido a la barricada conformada por camiones de gran porte a 100 metros de la Aduana Argentina. Cabe destacar que está previsto que casi mil personas ingresen hoy ya que arribarán cinco vuelos al aeropuerto de Foz Do Iguazú.