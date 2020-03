Argentinos varados en el puente fueron trasladados a la aduana brasileña

Domingo 29 de marzo de 2020 | 17:18hs.



Según la Policía Rodoviaria Federal de Brasil, el cónsul argentino en Foz de Iguazú estaba en la aduana y explicó a los argentinos que no podían salir de Brasil porque no se les permitiría ingresar al territorio Argentino ya que estaba en vigencia del decreto de prohibición de ingreso, no obstante el primer grupo de nueve personas insistió y cerca de las 9 de hoy se encontraron con el bloqueo sobre el puente, mas tarde se unieron ocho personas más que habrían hecho caso omiso a las recomendaciones de la policía.



La Policía Federal de Brasil también explicó a los argentinos que permanecieran en Brasil ya que, además de estar cerrada la frontera del país vecino, no podían regresar, pero no pudieron impedir el tránsito porque, no existe una legislación que indique que los extranjeros salgan de Brasil. Sin embargo, con la legislación actual, debido al coronavirus, se les advirtió que no podían regresar. Aun así, algunos insistieron en hacer la salida y terminaron bloqueados en el puente.





Cerca de las 16 y luego de una larga negociación lograron entrar en un acuerdo y trasladaron a los argentinos al predio de la aduana donde buscaran una solución inmediata a las necesidades básicas de los argentinos.

Luego de pasar varias horas sobre el puente Internacional Tancredo Neves 17 personas fueron trasladadas al centro de frontera de Foz do Iguazú, a pedido del cónsul Argentino en la vecina ciudad, Roberto Lafforgue, quien estaba a cargo de brindar soluciones a los argentinos que no ingresaron al país dentro del plazo previsto.